Pháp luật

Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng!

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Bỏ trốn sau khi trộm tài sản ở đèo Gia Bắc, 2 đối tượng bị công an ở tỉnh Lâm Đồng bắt gọn khi xe máy hết xăng giữa đường

Công an xã Công an xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp xử lý 2 đối tượng nghi vấn trộm tài sản ở địa bàn giáp ranh.

Hai nghi phạm trộm tài sản sa lưới khi xe máy hết xăng trên Quốc lộ 28 - Ảnh 1.

2 đối tượng nghi vấn trộm tài sản cùng số tiền trên người. Ảnh: DT

Trưa 8-10, Công an xã Sơn Điền nhận được tin báo từ nhân viên một trạm dừng chân ở km62 Quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc) thuộc xã Sơn Điền, trình báo về việc bị mất trộm tiền mặt.

Qua rà soát, phát hiện các đối tượng đã tẩu thoát bằng xe máy về hướng xã Hàm Thuận Bắc nên Công an xã Sơn Điền phối hợp với Công an xã Hàm Thuận Bắc triển khai lực lượng đón bắt.

Phát hiện 2 nghi phạm chạy xe máy trên Quốc lộ 28, lực lượng chức năng đuổi theo.

Trong lúc tăng ga trốn chạy, không may xe máy hết xăng nên cả 2 bỏ xe, chạy bộ xuống ruộng thì bị công an bắt giữ. Kiểm tra trên người đối tượng, công an thu giữ hơn 9 triệu đồng.

Qua xác minh, xác định 2 đối tượng cùng ngụ phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng.

2 kẻ xăm trổ trộm tài sản du khách ở Đà Nẵng đã bị bắt "nóng"

2 kẻ xăm trổ trộm tài sản du khách ở Đà Nẵng đã bị bắt "nóng"

(NLĐO) – Được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng công an ở TP Đà Nẵng đã bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp điện thoại của nam du khách người nước ngoài.

Kiên Giang: Trộm tài sản của vợ, bị phạt 12 năm tù

(NLĐO) - Sau khi cãi nhau với vợ, Xuân lấy trộm tiền, vàng, ô tô trốn từ Kiên Giang lên Bình Dương mua đất, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bắt giữ 2 "đạo chích" trộm tài sản trị giá gần 1 tỉ đồng

(NLĐO) – Thấy các cuộn dây cáp điện để ở khu vực hoang vắng, không có người trông coi, 2 đối tượng rủ nhau chia nhỏ 3 cuộn thành 4 cuộn rồi gọi người tới bán.

