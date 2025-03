Hai thanh thiếu niên ở Quảng Trị làm chuyện không ngờ

Ngày 24-3, Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), cho biết đơn vị vừa phối hợp phát hiện vụ vận chuyển 30.000 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Diệu Thúy

Trước đó, lúc 17 giờ 45 phút ngày 20-3, tại Km 58+527 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp (huyện Hướng Hoá), Công an thị trấn Lao Bảo phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan khu vực IX và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện hai đối tượng Hồ Quang Hà (15 tuổi) và Hồ Văn Than (17 tuổi; cùng ngụ tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo) có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng cố tình bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế, bắt giữ.

Quá trình kiểm tra, các lực lượng phát hiện trong người Hồ Quang Hà có 18.000 viên nén màu hồng, trong người Hồ Văn Than có 12.000 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

2 đối tượng khai nhận số viên nén trên được một người không rõ nhân thân, lai lịch thuê vận chuyển từ khu vực bờ sông Sê Pôn thuộc bản Ka Túp (thị trấn Lao Bảo) về khu vực cầu treo Đakrông (huyện Đakrông) để lấy tiền công.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng nêu trên và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ.