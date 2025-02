Tông chết 3 người trong 1 gia đình, tài xế dương tính ma túy lãnh 10 năm tù

Ngày 19-2, TAND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Doãn Tùng (SN 1979, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) 10 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Doãn Tùng tại phiên tòa sơ thẩm

Ngoài ra, bị cáo Tùng phải bồi thường, cấp dưỡng và tự nguyện hỗ trợ cho gia đình bị hại tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Theo nội dung vụ án, khoảng 6 giờ 15 phút ngày 2-8-2024, Tùng điều khiển xe bán tải tới Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đến khoảng 6 giờ 52 phút cùng ngày, Tùng điều khiển xe đến Km 140+400 Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), chạy với tốc độ 70km/giờ.

Tại đây, do không làm chủ tay lái, vượt xe không đúng quy định, không đảm bảo an toàn nên xe của Tùng đã tông vào xe máy do chị Quách Thị Loan (SN 1988, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, 3 người đi trên xe máy là chị Loan, anh Vũ Văn Hợi (SN 1983, chồng chị Loan) và cháu Vũ Tuấn Kiệt (SN 2011, con chị Loan) tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Trần Doãn Tùng dương tính với chất ma túy.