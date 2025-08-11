HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hai “trùm” đứng sau hệ thống lừa đảo Vietnam Capital đổ tội cho nhau trước tòa

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Liên quan vụ án lừa đảo quy mô lớn tại công ty Vietnam Capital, TAND thành phố Đà Nẵng vừa tuyên án đối với hai bị cáo là lãnh đạo công ty.

Chiều tối 11-8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital trước sự chứng kiến của gần 300 người dân là bị hại trong vụ việc.

Theo đó, Lê Trọng Linh (36 tuổi, Thanh Hóa) - chủ tịch hội đồng quản trị, và Trương Quốc Thái (39 tuổi, Bến Tre) - giám đốc Công ty cổ phần tài chính VietNamCapital – bị tuyên phạt cùng mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho các bị hại gần 140 tỉ đồng.

Hai “trùm” đứng sau hệ thống lừa đảo Vietnam Capital đổ tội cho nhau trước tòa- Ảnh 1.

Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái cùng bị tuyên án chung thân vì lừa đảo

Tại phần xét hỏi, HĐXX đã yêu cầu hai bị cáo trả lời về hành vi tổ chức lừa đảo. Bị cáo Thái cho rằng mình chỉ được thuê làm Giám đốc và nhận lương, tuy có cổ phần nhưng… không được hưởng lợi gì, chỉ hoạt động theo chỉ đạo của Linh.

Thái cũng thừa nhận lúc ban đầu chưa biết việc làm của Linh tại công ty là sai, sau một thời gian làm việc thì biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn tiếp tục.

Trái ngược, Linh lại cho rằng Thái được bổ nhiệm làm Giám đốc là Thái sẽ toàn quyền điều hành mọi việc trong công ty.

Hai bị cáo cùng khai nhận số tiền thu được đã đầu tư làm ăn thua lỗ cũng như dùng để trả lãi cho khách hàng và duy trì hoạt động chứ không thực hiện mua bất động sản ở các tỉnh khác.

Đại diện Viện KSND TP Đà Nẵng nhận định hai bị cáo có vai trò như nhau và có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền đặc biệt lớn. Bất chấp pháp luật để thực hiện phạm tội, phạm tội nhiều lần và phạm tội nhiều năm nên cần xử lý nghiêm minh, cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn.

Xét xử chủ tịch, giám đốc Vietnam Capital: Bị hại ngồi kín phiên tòa

Viện KSND TP Đà Nẵng đề nghị mức án chung thân đối với hai bị cáo. Sau đó, HĐXX tuyên phạt mức án trên trước sự chứng kiến của gần 300 bị hại ngồi kín phiên tòa.

Như đã thông tin, Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital do Lê Trọng Linh, Trương Quốc Thái đăng ký thành lập, góp vốn để kinh doanh nhưng thực tế cả hai không góp vốn, không bỏ tiền, tài sản ra để kinh doanh.

Mặc dù công ty không phải là tổ chức tín dụng, không được phép hoạt động kinh doanh "nhận tiền gửi tiết kiệm" nhưng Linh và Thái vẫn cùng nhau cấu kết, chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền tư vấn, giới thiệu gian dối với khách hàng rằng Công ty Cổ phần VietNamCapital là "công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 100 công ty tài chính, được phép kinh doanh nhận tiền gửi. Tiền gửi khách hàng được mua bảo hiểm theo quy định. Công ty sẽ chi trả đầy đủ gốc và lãi đúng hạn, cam kết mọi khoản tiền gửi sẽ luôn cao hơn ngân hàng".

Từ các thông tin gian dối đó, khách hàng đã tin tưởng gửi tiền tiết kiệm cho công ty rồi bị chiếm đoạt. Quá trình điều tra xác định Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái đã chiếm đoạt của 288 bị hại với tổng số tiền 139,8 tỉ đồng.

Tin liên quan

Đang xét xử vụ án Công ty Tài chính Vietnam Capital với gần 300 bị hại

Đang xét xử vụ án Công ty Tài chính Vietnam Capital với gần 300 bị hại

(NLĐO) – Công ty Tài chính Vietnam Capital có trụ sở chính tại Đà Nẵng đã lừa đảo gần 300 bị hại, chiếm đoạt gần 140 tỉ đồng.

Tình tiết mới vụ Chủ tịch HĐQT VietNam Capital lừa đảo 200 tỉ đồng

(NLĐO) – Ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tài chính VietNam Capital.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VietNam Capital lừa đảo hơn 200 tỉ đồng

(NLĐO) – Sau hàng loạt đơn tố cáo của khách hàng, lãnh đạo Công ty VietNam Capital chính thức bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Công ty cổ phần VietNam Capital lừa đảo
