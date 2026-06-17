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Kinh tế

Hai tuần, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng hơn 15 triệu đồng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng tiếp theo giá thế giới và đang ở mức cao nhất trong 2 tuần qua.

Sáng 17-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. 

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Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch ổn định quanh mức 149,7 triệu đồng/lượng mua vào và 151,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước tăng tiếp sau một ngày chững lại. Nếu tính trong 1 tuần qua, giá vàng đã bật tăng mạnh mẽ từ vùng đáy 136 triệu đồng/lượng, lên tổng cộng hơn 15 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng SJC và nhẫn tăng mạnh trong tuần qua , đạt hơn 15 triệu đồng - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay tăng tiếp

Giá vàng trong nước đi lên cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay dao động quanh 4.341 USD/ounce, tăng khoảng 5 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi đà lao dốc của giá dầu thô, sau những thông tin tiếp theo về Mỹ và Iran sớm kết thúc cuộc xung đột.

Hiện giá dầu thô Brent được giao dịch quanh mức 79,04 USD/thùng - lần đầu rớt xuống dưới mốc 80 USD/thùng và đang ở vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 3 tới nay.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Iran cơ bản đã đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt phong tỏa, mở lại eo biển Hormuz và khởi động giai đoạn đàm phán hạt nhân kéo dài 60 ngày.

Kênh Channel 12 của Israel hôm 16-6 công bố những chi tiết mới được hé lộ về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Cụ thể, thỏa thuận này sẽ mở rộng lệnh ngừng bắn sang Lebanon, cho phép Iran quản lý eo biển Hormuz, tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran và thiết lập lộ trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 138,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC và nhẫn tăng mạnh trong tuần qua , đạt hơn 15 triệu đồng - Ảnh 3.

Nguồn: Công ty SJC


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