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Kinh tế

Giá vàng tăng tiếp, bạc Phú Quý, SACOMBANK-SBJ "quay xe" rớt trở lại

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC tăng tiếp 1 triệu đồng/lượng lên cao nhất 2 tuần qua, trong khi giá bạc các loại lại ngược dòng giảm.

Trưa 16-6, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 69,9 USD/ounce, giảm trở lại khoảng 0,27% so với phiên trước.

Giá bạc giảm khi giá vàng trưa nay cũng hạ về 4.317 USD/ounce, thấp hơn khoảng 12 USD/ounce so với đầu phiên sáng. 

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Đà biến động của giá vàng, bạc thế giới tác động tới giá trong nước.

Hiện, Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch giá bạc miếng các loại mua vào 2,64 triệu đồng/lượng, bán ra 2,72 triệu đồng/lượng.

Công ty Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng lần lượt là 2,63 triệu đồng/lượng và 2,71 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng , giá bạc giảm: Cập nhật mới nhất 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng tăng ngược dòng bạc

Nhiều thương hiệu khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giảm giá bạc về khoảng 20.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá bạc ký các loại cũng quay đầu sau một ngày tăng rất mạnh. SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý đang giao dịch bạc ký mua vào 70,4 triệu đồng/kg, bán ra 72,5 triệu đồng/ký, giảm 700.000 đồng mỗi kg so với hôm qua.

Dù vậy, giá bạc trong nước vẫn ở vùng cao trong 1 tuần qua, phục hồi đáng kể so với mức chỉ khoảng 65 triệu đồng tuần trước.

Ngược với đà giảm của bạc, giá vàng trong nước tăng tiếp. Hiện giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp niêm yết lần lượt 149,5 triệu đồng/lượng và 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng tăng 1 triệu đồng lên 149,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Theo bà Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng thị trường tại MarketGauge, trong khi vàng chưa xác lập xu hướng rõ ràng về đáy ngắn hạn thì bạc đang có khả năng phục hồi tốt hơn - nếu nhìn vào đường trung bình động 50 tuần. Sức mạnh tương đối của bạc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định bước đi lớn tiếp theo của ngành kim loại quý.

"Không chỉ biến động theo vàng, việc sử dụng trong công nghiệp và khả năng ứng dụng trong trí tuệ nhân tạo, năng lượng mặt trời và các công nghệ khác, bạc sẽ lại được ưa chuộng. Chưa kể, các yếu tố cơ bản dài hạn đối với kim loại quý vẫn còn nguyên vẹn" – bà Michele Schneider kỳ vọng.

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