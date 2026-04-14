Hai túi Hermès "bạch tạng" định giá 4,1 tỉ đồng: Bà Trương Mỹ Lan có quyền yêu cầu thẩm định lại

Sau khi công bố giá trị hai chiếc túi Hermès "bạch tạng" lên tới hơn 4,1 tỉ đồng, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã đặt ra thời hạn 5 ngày để các bên liên quan đưa ra ý kiến phản hồi.



Quyền yêu cầu thẩm định giá lại của bà Trương Mỹ Lan

Theo thông báo số 9118/TB-THADS ngày 13-4, bà Trương Mỹ Lan cùng các bên liên quan có thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo hoặc ngày thông báo được tống đạt hợp lệ, để thực hiện các quyền lợi pháp lý đối với hai chiếc túi xách đắt đỏ này.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan (người phải thi hành án) có quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần.

Bà Trương Mỹ Lan

Tuy nhiên, việc yêu cầu này phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt. Trong đó, đơn yêu cầu phải được gửi trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo hoặc từ ngày thông báo được tống đạt hợp lệ.

Người yêu cầu định giá lại (trong trường hợp này là bà Lan hoặc người được thi hành án) phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.

Nếu bà Trương Mỹ Lan không lên tiếng?

Ngoài quyền yêu cầu định giá lại, các bên đương sự còn có quyền thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Trong trường hợp hết thời hạn 5 ngày làm việc mà các bên không có yêu cầu định giá lại, đồng thời không đạt được thỏa thuận về việc chọn tổ chức bán đấu giá, chấp hành viên THADS TPHCM sẽ chủ động lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc bán tài sản theo quy định của pháp luật nhằm thu hồi tiền bồi thường.

Như vậy, nếu bà Trương Mỹ Lan giữ im lặng, quy trình xử lý tài sản sẽ được thực hiện theo phương án chủ động của cơ quan chức năng.

Trước đó, trong các diễn biến tại tòa án, hai chiếc túi Hermès "bạch tạng" này được xác định là tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội hoặc tài sản riêng được hình thành từ nguồn tiền phạm tội, do đó đã bị kê biên để đảm bảo thi hành án thay vì trả lại cho bị cáo.