Hai võ sĩ boxing Nhật Bản liên tiếp tử vong vì chấn thương não

Làng boxing Nhật Bản liên tiếp chịu mất mát lớn khi võ sĩ Hiromasa Urakawa qua đời ở tuổi 28 do chấn thương não. Urakawa bị hạ knock-out ở hiệp 8 trong trận đấu với Yoji Saito ngày 2-8 và trút hơi thở cuối cùng hôm 9-8, dù đã trải qua ca phẫu thuật xử lý tụ máu dưới màng cứng – tình trạng máu tụ giữa hộp sọ và não.



Tay đấm boxing Nhật Bản qua đời ở tuổi 28

Hiromasa Urakawa trước trận đấu định mệnh

Đáng đau xót là chỉ một ngày trước đó, võ sĩ Shigetoshi Kotari cũng qua đời vì chấn thương tương tự, sau một trận đấu tại cùng sự kiện diễn ra tại nhà thi đấu Korakuen Hall, Tokyo. Cả hai đều được đưa đi cấp cứu và phẫu thuật nhưng không qua khỏi.

Võ sĩ Shigetoshi Kotari qua đời trước đó một ngày

WBO chia buồn với boxing Nhật Bản

Tổ chức Quyền Anh Thế giới (WBO) bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: "Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của Hiromasa Urakawa, người đã ngã xuống sau trận đấu với Yoji Saito. Thật bi kịch khi tin buồn này đến chỉ vài ngày sau cái chết của Shigetoshi Kotari. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và cộng đồng boxing Nhật Bản trong thời khắc vô cùng khó khăn này".

Sau thảm kịch kép, Ủy ban Quyền Anh Nhật Bản thông báo tất cả các trận tranh đai của Liên đoàn Quyền Anh châu Á – Thái Bình Dương (OPBF) sẽ giảm từ 12 hiệp xuống còn 10 hiệp để tăng tính an toàn.

Mất mát lớn của làng boxing Nhật Bản

Urakawa là võ sĩ nổi tiếng thứ ba qua đời trong năm 2025, sau trường hợp của tay đấm người Ireland John Cooney hồi tháng 2. Cooney cũng ở tuổi 28, mất vì xuất huyết nội sọ sau trận gặp võ sĩ xứ Wales Nathan Howells tại Belfast.