Hai vụ tai nạn giao thông thương tâm trong đêm tại TP HCM

Ngày 20-10, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra làm rõ hai vụ tai nạn giao thông khiến 2 người đàn ông tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn người đàn ông chạy xe máy tông vào đuôi xe container

Theo đó, rạng sáng 20-10, người đàn ông điều khiển xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đến đoạn qua khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP HCM (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chiếc xe máy đã tông vào đuôi xe container. Cú tông mạnh làm người đàn ông đập đầu vào thùng container, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Được biết, thời điểm này, xe container BS: 50H-809... đang dừng sát lề đường, tài xế xuống xe vào quán tạp hóa mua đồ.



Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 19-10, một người đàn ông khoảng 70 tuổi đi xe đạp băng qua đường ĐT747B, phường An Phú, TP HCM (trước đây là TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã bị ô tô bán tải biển số 61A-426... tông văng xa nhiều mét, tử vong tại chỗ.



Cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn giao thông nói trên.