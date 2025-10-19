Tai nạn nghiêm trọng ở cầu Bình Lợi, TP HCM

CLIP: Hiện trường tai nạn.

Ngày 19-10, Công an phường Bình Lợi Trung (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong.

Khi người đàn ông đã ngã xuống đường, xe máy tiếp tục trượt dốc một đoạn rồi mới dừng lại.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, người đàn ông khoảng 65 tuổi chạy xe máy biển số TP HCM trên đường Phạm Văn Đồng, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đang đổ dốc cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung thì bất ngờ tông dải phân cách.

Người đàn ông sau đó ngã xuống đường, mất nhiều máu, dù được người dân hỗ trợ sơ cứu nhưng ông đã tử vong.

Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Hiện nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra.