Hai vụ trộm trên máy bay gây chấn động hành khách trên chuyến bay VJ1633

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai vụ trộm trên máy bay gây chấn động hành khách trên chuyến bay VJ1633

Linh Thái

(NLĐO) - Chuyến bay từ Đà Nẵng đi TP HCM cuối năm 2024 bất ngờ xảy ra 2 vụ mất tiền. Sự thật được sáng tỏ nhờ một hành khách.

Ngày 4-9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử đối với Han Qiang (SN 1974; quốc tịch Trung Quốc) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ, chiều 23-12-2024, trên chuyến bay VJ1633 của Vietjet Air hành trình Đà Nẵng đến TP HCM, Han Qiang nảy sinh ý định trộm cắp khi thấy một ba lô của hành khách tên T. để trên khoang hành lý. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, người này mở ba lô lấy 20 tờ 100 USD và 20 tờ 500.000 đồng, tổng trị giá gần 60 triệu đồng.

Hai vụ trộm trên máy bay gây chấn động hành khách trên chuyến bay VJ1633 - Ảnh 1.

Bị cáo Han Qiang lãnh án tù về tội "Trộm cắp tài sản"

Hành động này bị hành khách Nguyễn Phương Nam phát hiện, quay clip và báo cho tiếp viên. Tổ bay lập tức kiểm tra, khống chế Han Qiang, thu giữ toàn bộ số tiền vừa trộm được.

Sau khi phát hiện Han Qiang có hành vi trộm cắp tài sản, tiếp viên đã yêu cầu toàn bộ hành khách trên chuyến bay kiểm tra hành lý. Một hành khách đã thấy Chen Heping (quốc tịch Trung Quốc) lấy tiền trong người nhét vào lưng ghế ngồi phía trước nên báo cho tiếp viên.

Nữ tiếp viên cùng hành khách này kiểm tra và phát hiện tại lưng ngồi ghế phía trước của Chen Heping có 2 tờ mệnh giá 1 USD, 3 tờ mệnh giá 100USD, 2 tờ mệnh giá 50 EURO, 2 tờ mệnh giá 10 Dirham (AED), 1 tờ mệnh giá 500 Forint (HUF). Lúc này, một hành khách quốc tịch Romania kiểm tra ba lô đặt trong hộc đựng hành lý phía trên ghế ngồi thì phát hiện bị mất số tiền trên.

Tổ bay đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc. Han Qiang và Chen Heping được bàn giao cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an điều tra làm rõ. Qua điều tra, Han Qiang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của ông T.

Đối với Chen Heping, người này không thừa nhận trộm cắp tài sản của hành khách người Romania. Chen Heping nói không biết số tiền để trước ghế ngồi số 3C là của ai và không liên quan đến số tiền này. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã đưa vào Khu cách ly thông báo cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM xử lý theo quy định và ra quyết định tách vụ án tiếp tục điều tra làm rõ.

Sau đó, ông T. và hành khách người Romania đã nhận lại tài sản không yêu cầu bồi thường.

Tại toà hôm nay, Han Qiang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, nhân chứng, vật chứng thu giữ và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Han Qiang 2 năm 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Tin liên quan

Kẻ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng sa lưới khi xuống… máy bay

Kẻ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng sa lưới khi xuống… máy bay

(NLĐO) - Sau khi cướp tiệm vàng ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), Hùng đi máy bay xuống TP HCM rồi bay ngược trở Lâm Đồng thì bị bắt.

Lừa 3 người mua vé máy bay "giải cứu" gần 1,8 tỉ đồng

(NLĐO) - Các nạn nhân sẵn sàng chi số tiền lớn để mong được về nhà nhưng lại bị lừa mất tất cả.

Hơn 40 người dính quả lừa sau khi mua vé máy bay qua mạng

(NLĐO) - Ít nhất 40 người bị một nam thanh niên tại Đà Nẵng lừa đảo bằng hình thức bán vé máy bay qua mạng

trộm tiền trên máy bay Trung Quốc hành khách trộm cắp tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo