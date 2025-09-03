HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bà chủ Mái ấm Hoa Hồng khiến HĐXX “phát bực” khi xin lỗi cộng đồng mạng

Linh Thái

(NLĐO) - HĐXX nhiều lần nhắc nhở Giáp Thị Sông Hương về thái độ và nhận thức, bởi bị cáo chỉ gửi lời xin lỗi đến HĐXX, VKS, các bảo mẫu và cộng đồng mạng.

Chiều 3-9, sau một buổi xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) 2 năm tù, Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) 2 năm tù và Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) 1 năm tù, cùng về tội "Hành hạ người khác".

Tại tòa, Giáp Thị Sông Hương khai nhận dù đến tháng 7-2023 cơ sở Mái ấm Hoa Hồng mới được cấp phép hoạt động. Thế nhưng, từ năm 2020, khi còn kinh doanh khách sạn tại cùng địa chỉ, Hương đã tiếp nhận trẻ em cơ nhỡ về nuôi dưỡng. 

Bà chủ Mái ấm Hoa Hồng xin lỗi nhưng HĐXX không hài lòng về thái độ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Dù cơ quan chức năng địa phương nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở "kinh doanh khách sạn thì chỉ được kinh doanh khách sạn, không được nuôi trẻ" nhưng Hương vẫn tiếp tục hoạt động và còn nhiều lần xuất hiện trên truyền hình.

Đến ngày 4-9-2024, từ tin báo của người dân, Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu tại cơ sở này. Sau đó, vụ án được chuyển cho Công an TP HCM điều tra. 

Đầu tháng 1-2025, Giáp Thị Sông Hương bị bắt tạm giam, còn Trang Mỹ Nhanh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng biện minh rằng do số lượng trẻ quá đông khiến bảo mẫu mất kiểm soát, hành xử bạo lực và phản nhân đạo. Các bảo mẫu khẳng định hành vi là tự phát, không phải do Hương xúi giục, chỉ đạo. Họ thừa nhận được Hương tuyển dụng nhưng đều có trình độ văn hóa thấp, chưa qua đào tạo về chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trong quá trình xét hỏi, HĐXX nhiều lần nhắc nhở Giáp Thị Sông Hương về thái độ và nhận thức, bởi bị cáo chỉ gửi lời xin lỗi đến HĐXX, VKS, các bảo mẫu trong vụ án và cộng đồng mạng mà không hề nhắc đến những đứa trẻ đã bị tổn thương tại mái ấm này.

Tin liên quan

Diễn biến bất ngờ tại phiên xét xử bà chủ Mái ấm Hoa Hồng

Diễn biến bất ngờ tại phiên xét xử bà chủ Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO) - Sáng 15-8, nhiều người dân tập trung trước cửa tòa để theo dõi vụ án tại Mái ấm Hoa Hồng.

Xét xử vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng

(NLĐO) - Theo cáo trạng, nhóm bị cáo tại Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần ngược đãi, bạo hành trẻ trong quá trình chăm sóc.

Hầu tòa vì "làm ăn" với 2 thương nhân không rõ lai lịch

(NLĐO) – Từ những phi vụ tưởng chừng "ăn đậm" từ hai thương nhân không rõ lai lịch từ Trung Quốc, nhóm người ở TP HCM nay vướng vòng lao lý.

