Hai xe máy tông trực diện, 3 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 21 giờ 40 ngày 28-12, trên quốc lộ 37, đoạn qua xóm Tam Hợp, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, xe máy chở theo 2 người trong quá trình vượt ô tô đã lấn sang làn ngược lại và tông trúng 1 xe máy khác. Vụ va chạm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại tử vong sau đó. Tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng.

Được biết, 2 trong số 3 người nói trên trú ở xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, người còn lại ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, trong độ tuổi từ 18 đến 27.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.