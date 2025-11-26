Ngày 26-11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô con và xe tải khiến 6 người thương vong.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương. Nguồn: MXH

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 26-11, tại Km 41, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn. Vào thời gian trên, xe ô tô 7 chỗ BKS 19A-483.xx chở 6 người đi chiều từ xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về phía Hà Nội đã lấn làn, tông trực diện với xe tải lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả xe ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng, 4 người đi trên xe tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng

Được biết, trong số 4 người tử vong trong vụ tai nạn có 2 người là vợ chồng sinh sống trên địa bàn xã Lộc Bình. Đó là vợ chồng ông P.V.K. (SN 1969), bà T.T.L., trú tại thôn Lăng Xè, xã Lộc Bình. Con trai vợ chồng ông K. (SN 2004) đi cùng bố mẹ cũng bị thương trong vụ tai nạn.

Ngoài ra, 2 nạn nhân tử vong còn lại là nhân viên y tế của một bệnh viện.

Sau khi xảy ra tai nạn, quốc lộ 1A bị ùn tắc cục bộ gần 10 km. Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông theo hướng Quốc lộ 1A cũ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 17 giờ cùng ngày, đoạn đường khu vực này đã lưu thông được một làn đường. Các phương tiện có thể di chuyển chậm theo sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng địa phương.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Lãnh đạo tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã thăm hỏi các gia đình có người thương vong và hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong, 2 triệu đồng với mỗi người bị thương.