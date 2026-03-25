Hai xe tải cháy ngùn ngụt sau cú tông mạnh lúc rạng sáng

Video: Va chạm giữa xe ben và container, lửa bùng phát dữ dội

Sáng 25-3, Công an TPHCM phối hợp Công an xã Thanh An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe tải khiến cả hai phương tiện bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 3 giờ cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe ben biển số TPHCM lưu thông trên đường ĐT744, hướng từ Dầu Tiếng đi Quốc lộ 13, khi đến giao lộ với đường Hồ Chí Minh, đoạn qua ấp Bến Chùa (xã Thanh An), xe ben xảy ra va chạm với xe đầu kéo container biển số 93A… đang chở hạt điều.

Hai phương tiện bốc cháy ngùn ngụt sau va chạm

Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo container lật nhào, hàng chục tấn hạt điều đổ tràn xuống mặt đường. Ít phút sau, phương tiện này bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng rồi cháy sang cả xe ben, tạo thành đám cháy dữ dội.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa tài xế và phụ xe đầu kéo ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, hai phương tiện nhanh chóng bị lửa bao trùm, thiêu rụi nhiều phần.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM điều nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy sau đó.

Vụ hỏa hoạn khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính lớn. Nguyên nhân vụ tai nạn và cháy xe đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.