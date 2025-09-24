Hạn chế lưu thông một khu vực ở TP HCM vài giờ từ ngày 25-9

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực hầm sông Sài Gòn để phục vụ tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng diễn tập phòng cháy chữa cháy ở hầm sông Sài Gòn.

PC08 cho biết sắp tới, tại khu vực đường Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Ký Con đến đường Tố Hữu) theo cả 2 hướng sẽ diễn ra hoạt động thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời gian diễn ra từ 22 đến 23 giờ 45 phút các ngày 25, 26-9 (tập luyện) và từ 9 đến 10 giờ 45 phút ngày 28-9 (chính thức).

Để tránh lưu thông vào khu vực đường hầm sông Sài Gòn đang được sử dụng phục vụ tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, PC08 hướng dẫn lộ trình thay thế như sau:

- Hướng lưu thông từ phường Sài Gòn đến phường An Khánh:

+ Lộ trình 1: Võ Văn Kiệt – song hành Võ Văn Kiệt – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son – Đường R12 – Tố Hữu – Mai Chí Thọ.

+ Lộ trình 2: Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

- Hướng lưu thông từ phường An Khánh đến phường Sài Gòn:

+ Lộ trình 1: Mai Chí Thọ - Tố Hữu – Đường R12 – cầu Ba Son – Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Kiệt.

+ Lộ trình 2: Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt.

Đại diện PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.