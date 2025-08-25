Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, từ ngày 25-8, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố sẽ được điều chỉnh giao thông để phục vụ chương trình "Ngày hội Văn hóa và Thể thao".

Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, PC08 thông báo như sau:

Địa điểm tổ chức:

Làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), phường Sài Gòn.

Thời gian sử dụng:

Từ 0 giờ ngày 25-8 đến hết ngày 30-8.

Lộ trình thay thế:

Để tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức chương trình "Ngày hội Văn hóa và Thể thao", người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Đại diện PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.