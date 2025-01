Hàn Quốc: Các nhà điều tra tới bắt ông Yoon Suk-yeol

Yonhap đưa tin các nhà điều tra đã tới dinh tổng thống vào sáng 3-1.

Các nhà điều tra từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng quan chức cấp cao (CIO) được nhìn thấy đã tới nơi ở của ông Yoon ở trung tâm thủ đô Seoul khi họ rời văn phòng cơ quan tại Gwacheon, phía Nam Seoul.

Hôm 2-1, các nhà điều tra CIO phải trì hoãn việc thực hiện lệnh bắt giữ sau khi hàng ngàn người ủng hộ tập hợp bên ngoài nơi ở của ông Yoon để ngăn chặn lệnh bắt giữ này.

Các nhà điều tra của CIO tới nơi ở của ông Yoon sáng 3-1. Ảnh: Yonhap

Người biểu tình tập hợp bên ngoài nơi ở của ông Yoon để ngăn lệnh bắt giữ sáng 3-1. Ảnh: Yonhap

Một tòa án ở Seoul đã ban hành lệnh truy tố ông Yoon hôm 31-12-2024 với cáo buộc chủ mưu ban bố tình trạng thiết quân luật ngắn ngủi vào ngày 3-12 cùng năm và lạm dụng quyền lực.

Ông Yoon trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc đối mặt lệnh bắt giữ.

CIO đã yêu cầu lệnh bắt giữ sau khi ông Yoon phớt lờ cả 3 lệnh triệu tập để thẩm vấn. Cơ quan này cũng xin lệnh khám xét nơi ở của tổng thống.

Nhóm bào chữa của ông Yoon cho biết họ không thể chấp nhận lệnh bắt giữ và gọi nó là "bất hợp pháp và không hợp lệ". Hôm 2-1, họ đệ đơn phản đối việc thi hành lệnh bắt giữ cũng như lệnh khám xét.

Cơ quan an ninh tổng thống trước đó đã ngăn cản các nhà điều tra đột kích vào văn phòng tổng thống.Giám đốc CIO Oh Dong-woon hôm 1-1 kêu gọi cơ quan an ninh hợp tác.