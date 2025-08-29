HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hàn Quốc: Cựu đệ nhất phu nhân, cựu thủ tướng bị truy tố cùng ngày

Huệ Bình

(NLĐO) – Bà Kim Keon-hee trở thành cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị truy tố khi đang bị tạm giam.

Ngày 29-8, một nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc truy tố bà Kim Keon-hee, vợ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, với các cáo buộc hình sự.

Việc truy tố bà Kim là một phần trong các cuộc điều tra đặc biệt do chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung khởi xướng nhắm vào nhiệm kỳ tổng thống của ông Yoon.

Theo hãng tin AP, ông Yoon bị bãi nhiệm hồi tháng 4 và bị bắt lại vào tháng trước do sắc lệnh thiết quân luật mà ông ban hành vào tháng 12 năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng An toàn và nhiều chỉ huy quân sự cấp cao cùng sĩ quan cảnh sát khác trong chính quyền của ông Yoon cũng đã bị bắt giữ vì liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật.

Vì sao cựu đệ nhất phu nhân bị truy tố và giam giữ?

Bà Kim Keon-hee bị tạm giam và truy tố với các cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ.

Đài KBS lưu ý đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị truy tố trong lúc bị tạm giam. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai vợ chồng cựu tổng thống cùng phải hầu tòa trong tình trạng bị tạm giam.

Hàn Quốc: Cựu đệ nhất phu nhân, cựu thủ tướng bị truy tố cùng ngày- Ảnh 1.

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đến Tòa án quận trung tâm Seoul để tham gia phiên điều trần vào ngày 12-8. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, bà Kim cùng chồng (cựu Tổng thống Yoon) 58 lần nhận các cuộc thăm dò dư luận miễn phí từ nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, với giá trị khoảng 270 triệu won (193.500 USD), trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2022.

Đổi lại, hai vợ chồng bà dùng sức ảnh hưởng để giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun (Đảng Quyền lực Nhân dân) nhận được sự tiến cử từ đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cùng năm.

Bà Kim cũng bị cáo buộc đã cung cấp tiền cho một âm mưu thao túng cổ phiếu từ năm 2009-2012.

Ngoài ra, bà Kim còn bị nghi ngờ nhận những món quà xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất thông qua một thầy cúng để đổi lấy các ưu đãi kinh doanh vào năm 2022. Những món quà xa xỉ bao gồm một vòng cổ kim cương trị giá 60 triệu won (43.243 USD) và hai túi xách Chanel.

Tờ The Korea Herald cho biết cáo trạng buộc tội bà Kim được đưa ra khoảng hai tuần sau khi bà Kim bị bắt giữ theo lệnh của Tòa án quận trung tâm Seoul.

Theo nhóm công tố viên đặc biệt, họ đã triệu tập cựu đệ nhất phu nhân năm lần để thẩm vấn riêng (vào ngày 14, 18, 21, 25 và 28-8) nhằm xác minh sự liên quan của bà trong các vụ án lớn này.

Tuy nhiên, bà Kim đã thực thi quyền im lặng của mình trong phần lớn thời gian thẩm vấn.

Cùng ngày 29-8, nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố cựu Thủ tướng Han Duck-soo vì cáo buộc tiếp tay cho nỗ lực thiết quân luật thất bại của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ông Han còn bị buộc tội khai man, làm giả và hủy hoại tài liệu nhà nước, cùng một số tội danh khác.

Theo công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk, ông Han bị truy tố nhưng không bị tạm giam.

Vợ chồng cựu tổng thống Hàn Quốc bị tước đặc quyền truyền thống trong tù

Vợ chồng cựu tổng thống Hàn Quốc bị tước đặc quyền truyền thống trong tù

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee sẽ không còn được dùng phòng riêng khi gặp luật sư sau khi Bộ Tư pháp Hàn xóa bỏ nhiều chế độ ưu đãi.

Khám xét nhà cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, phát hiện loạt "quà tặng" xa xỉ

(NLĐO) - Công tố viên Hàn Quốc điều tra những món đồ xa xỉ được cho là quà tặng cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee trong thời gian chồng bà làm tổng thống.

Chiếc vòng cổ đính kim cương khiến cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc vướng lao lý

(NLĐO) – Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị cáo buộc che đậy nguồn gốc chiếc vòng cổ đính kim cương trị giá hàng chục ngàn USD mà bà đeo tại hội nghị NATO.

