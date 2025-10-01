HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hàn Quốc: Giết bạn gái, giấu thi thể trong tủ lạnh kim chi hơn 1 năm

Hải Hưng

(NLĐO) - Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông ngoài 40 tuổi, nghi đã giết bạn gái rồi giấu xác trong tủ lạnh kim chi suốt hơn một năm qua.

Đồn cảnh sát Gunsan tỉnh Bắc Jeolla cho hay nghi phạm bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người và che giấu thi thể, theo báo Korea JoongAng Daily ngày 30-9.

Người đàn ông này bị cáo buộc siết cổ bạn gái đến chết vào ngày 21-10 năm ngoái tại một căn villa thuê ở khu Jochon-dong, Gunsan, sau đó giấu xác trong tủ lạnh kim chi.

Cảnh sát cho biết lúc họ mở tủ phát hiện thi thể nạn nhân được cuộn tròn bọc trong túi đông lạnh, không có dấu hiệu bị phân huỷ.

Hàn Quốc: Giết bạn gái, giấu thi thể trong tủ lạnh kim chi hơn 1 năm- Ảnh 1.

Cảnh sát Hàn Quốc dẫn giải nghi phạm 40 tuổi với cáo buộc giết bạn gái rồi giấu xác trong tủ lạnh kim chi suốt hơn 1 năm qua. Ảnh: Yonhap

Thi thể nạn nhân được phát hiện sau khi gia đình báo cảnh sát vì suốt một năm qua chỉ có thể liên lạc với cô qua tin nhắn nhưng không thể gọi điện thoại trực tiếp.

Cảnh sát cho rằng nghi phạm đã giả mạo tin nhắn thay nạn nhân và tiếp tục đóng tiền thuê căn villa nhằm che đậy tội ác. 

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận ra tay với bạn gái sau cuộc cãi vã liên quan đến chuyện đầu tư chứng khoán, rồi giấu xác bạn gái trong tủ lạnh kim chi.

"Chúng tôi đã đề nghị lệnh bắt giữ nghi phạm và đang mở rộng điều tra toàn bộ tình tiết vụ án" - một quan chức cảnh sát cho biết.

Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra vụ án mạng gây hoang mang dư luận.

Tin liên quan

Kinh hãi: Mẹ giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỉ ở Nhật Bản

Kinh hãi: Mẹ giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỉ ở Nhật Bản

(NLĐO) - Một bà lão 75 tuổi bỏ thi thể con gái vào tủ đông suốt 20 năm khiến dư luận Nhật Bản hãi hùng.

Án mạng kinh hoàng, phân xác người tình để phi tang ở Ấn Độ

(NLĐO) - Một người đàn ông Ấn Độ bị bắt vì sát hại bạn tình rồi phân xác để phi tang. Cảnh sát tìm thấy nhiều mảnh thi thể đã phân hủy tại căn hộ ở TP Mubai.

Âm mưu sau án mạng thảm khốc của người phụ nữ gốc Việt tại Úc

(NLĐO) - Cảnh sát bang New South Wales - Úc cho biết cái chết của bà Thi Kim Tran (45 tuổi, gốc Việt) có liên quan trực tiếp đến một mạng lưới tội phạm ma túy.

án mạng Hàn Quốc giết người giấu xác giết bạn gái
