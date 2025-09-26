HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Kinh hãi: Mẹ giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỉ ở Nhật Bản

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Một bà lão 75 tuổi bỏ thi thể con gái vào tủ đông suốt 20 năm khiến dư luận Nhật Bản hãi hùng.

Tờ Japan Today hôm 26-9 đưa tin cảnh sát tỉnh Ibaraki - Nhật Bản vừa bắt giữ bà Keiko Mori, 75 tuổi.

Nhà chức trách xác định bà này là nghi phạm cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt 20 năm tại nhà riêng ở tỉnh Ibaraki.

Kinh hãi: Mẹ giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỉ ở Nhật Bản- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Kuwait Times)

Trước đó, sáng 23-9, bà Keiko Mori cùng một người họ hàng trực tiếp đến trụ sở cảnh sát và trình báo việc bà bỏ thi thể con gái trong tủ đông.

Khám xét nhà riêng, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ trưởng thành với tư thế quỳ, úp mặt, mặc áo phông, đặt trong tủ đông dài 95 cm, rộng 85 cm và cao 60 cm.

Thi thể có phủ một chiếc chăn, xung quanh có nhiều túi khử mùi; đang trong trạng thái phân hủy nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng Nhật Bản xác nhận đó chính là con gái bà Keiko Mori - tên Makiko Mori, SN 1975.

"Con gái tôi qua đời cách đây 20 năm. Vì mùi hôi lan ra khắp nhà nên tôi mua tủ đông rồi cất thi thể con vào đó" - bà lão 75 tuổi nói với cảnh sát.

Hiện bà Mori bị bắt giữ với cáo buộc "bỏ mặc thi thể".

Cùng ngày 26-9, cảnh sát dự kiến tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như lý do bà Mori giấu thi thể con gái suốt nhiều năm. 

Đáng chú ý, chồng bà Mori mới qua đời trong tháng 9. Những thành viên khác trong gia đình phát hiện thi thể khi họ tham gia lễ tang tại nhà bà Mori.

Cảnh sát vẫn đang tiến hành làm sáng tỏ toàn bộ sự việc.

Tin liên quan

Nhật Bản: Cô ngựa đua gây thương nhớ vì... cả đời đua không thắng trận nào

Nhật Bản: Cô ngựa đua gây thương nhớ vì... cả đời đua không thắng trận nào

(NLĐO) - Haru Urara, cô ngựa đua Nhật Bản nổi tiếng vì... chưa từng giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc đua nào, gây thương tiếc khi vừa qua đời ở tuổi 29.

Nhật Bản: Cuộc đua "song mã" đến vị trí chủ tịch LDP?

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Shinjiro Koizumi có ý định tham gia tranh cử vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Nhật Bản: Đảng cầm quyền tìm lãnh đạo mới

Các chính trị gia cao cấp của Đảng Dân chủ Tự do hôm 8-9 có những bước đi đầu tiên nhằm tham gia cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng

