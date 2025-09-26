Kinh hãi: Mẹ giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỉ ở Nhật Bản

Tờ Japan Today hôm 26-9 đưa tin cảnh sát tỉnh Ibaraki - Nhật Bản vừa bắt giữ bà Keiko Mori, 75 tuổi.

Nhà chức trách xác định bà này là nghi phạm cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt 20 năm tại nhà riêng ở tỉnh Ibaraki.

Ảnh minh họa (nguồn: Kuwait Times)

Trước đó, sáng 23-9, bà Keiko Mori cùng một người họ hàng trực tiếp đến trụ sở cảnh sát và trình báo việc bà bỏ thi thể con gái trong tủ đông.

Khám xét nhà riêng, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ trưởng thành với tư thế quỳ, úp mặt, mặc áo phông, đặt trong tủ đông dài 95 cm, rộng 85 cm và cao 60 cm.

Thi thể có phủ một chiếc chăn, xung quanh có nhiều túi khử mùi; đang trong trạng thái phân hủy nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng Nhật Bản xác nhận đó chính là con gái bà Keiko Mori - tên Makiko Mori, SN 1975.

"Con gái tôi qua đời cách đây 20 năm. Vì mùi hôi lan ra khắp nhà nên tôi mua tủ đông rồi cất thi thể con vào đó" - bà lão 75 tuổi nói với cảnh sát.

Hiện bà Mori bị bắt giữ với cáo buộc "bỏ mặc thi thể".

Cùng ngày 26-9, cảnh sát dự kiến tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như lý do bà Mori giấu thi thể con gái suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, chồng bà Mori mới qua đời trong tháng 9. Những thành viên khác trong gia đình phát hiện thi thể khi họ tham gia lễ tang tại nhà bà Mori.

Cảnh sát vẫn đang tiến hành làm sáng tỏ toàn bộ sự việc.