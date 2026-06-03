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Lao động

Hàn Quốc lập đội phản ứng nhanh bảo vệ lao động nước ngoài

G.Nam

(NLĐO) - Hàn Quốc sẽ xây dựng hệ thống hỗ trợ tích hợp, bảo vệ quyền lợi lao động nước ngoài xuyên suốt quá trình từ xin thị thực, nhập cảnh, cư trú, làm việc

Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thành lập một đội chuyên trách nhằm ngăn ngừa vi phạm nhân quyền và tăng cường bảo vệ người lao động nước ngoài trong bối cảnh số lượng lao động nhập cư tiếp tục gia tăng.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, đơn vị này sẽ đảm nhiệm nhiều chức năng như cung cấp thông tin, tổ chức giáo dục pháp luật cho lao động nhập cư; tư vấn, tiếp nhận phản ánh, tố giác và trực tiếp điều tra tại chỗ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm nhân quyền, đồng thời hỗ trợ nạn nhân.

Hàn Quốc lập đội phản ứng nhanh bảo vệ lao động nước ngoài - Ảnh 1.

Hiện có khoảng 1,109 triệu lao động nước ngoài đang làm việc tại Hàn Quốc

Đáng chú ý, trước các vụ việc nghiêm trọng gần đây như lao động nhập cư bị tấn công bằng súng hơi hay bị hành hung tại một nhà máy dệt ở Incheon (phía tây Seoul), lực lượng này sẽ triển khai cơ chế phản ứng nhanh nhằm kịp thời can thiệp và tăng cường bảo vệ người bị hại.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng cho biết sẽ xây dựng hệ thống hỗ trợ tích hợp, bảo vệ quyền lợi lao động nước ngoài xuyên suốt quá trình từ xin thị thực, nhập cảnh, cư trú, làm việc đến hòa nhập cộng đồng.

Song song đó, cơ quan này sẽ phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động, chính quyền địa phương và các tổ chức hỗ trợ để cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Theo số liệu từ Viện Thông tin tuyển dụng Hàn Quốc (KEIS), tính đến tháng 5-2025, Hàn Quốc có khoảng 1,109 triệu lao động nước ngoài có việc làm thường trú, tăng 99.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nam giới chiếm 68%, nữ giới 32%.

Xét theo ngành nghề, lao động nước ngoài tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực chế tạo và khai khoáng (44,9%), tiếp đến là bán buôn – bán lẻ, lưu trú và nhà hàng (20,4%), và các dịch vụ doanh nghiệp, cá nhân, công cộng (13,4%).

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