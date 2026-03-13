Năm 2026 tuyển 4.200 lao động sang Hàn Quốc theo EPS

Năm 2026, Việt Nam dự kiến tuyển chọn 4.200 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (EPS). Thông tin này vừa được Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) công bố.

Theo kế hoạch, người lao động sẽ được tuyển chọn ở 4 ngành nghề gồm sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ. Trong đó, ngành sản xuất chế tạo có nhu cầu lớn nhất với 3.000 chỉ tiêu; tiếp đến là ngư nghiệp với 1.000 chỉ tiêu; lâm nghiệp 150 chỉ tiêu và dịch vụ 50 chỉ tiêu.

Kỳ thi tiếng Hàn dành cho người lao động có nguyện vọng tham gia chương trình EPS dự kiến được tổ chức trong thời gian tới. Hoạt động này được triển khai theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Nội vụ Việt Nam về việc phái cử, tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Quy trình tuyển chọn gồm hai vòng. Vòng đầu là thi năng lực tiếng Hàn (EPS-TOPIK). Những người đạt yêu cầu sẽ tiếp tục tham gia vòng 2 là kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Chỉ những ứng viên vượt qua cả 2 vòng mới đủ điều kiện lập hồ sơ dự tuyển để giới thiệu với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi đối với 4 ngành nghề trên từ ngày 23 đến 27-3-2026. Thông tin chi tiết về lịch thi, địa điểm tổ chức cũng như kết quả sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo đến Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Người lao động tham gia kỳ thi chỉ phải nộp một khoản phí đăng ký duy nhất bằng tiền Việt Nam tương đương 28 USD.

Điều kiện chung đối với người đăng ký dự tuyển là từ 18 đến 39 tuổi (sinh trong khoảng từ ngày 24-3-1986 đến 23-3-2008), không có tiền án, không từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và không bị cấm xuất cảnh tại Việt Nam. Trường hợp từng cư trú tại Hàn Quốc theo visa lao động EPS (E9) hoặc thuyền viên tàu cá (E10) thì tổng thời gian lưu trú không được quá 5 năm.