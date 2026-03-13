HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Năm 2026 tuyển 4.200 lao động sang Hàn Quốc theo EPS

Huỳnh Như

(NLĐO) - Năm 2026, Việt Nam tuyển 4.200 lao động sang Hàn Quốc theo chương trình EPS ở 4 ngành

Năm 2026, Việt Nam dự kiến tuyển chọn 4.200 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (EPS). Thông tin này vừa được Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) công bố.

Năm 2026 tuyển 4.200 lao động sang Hàn Quốc theo EPS - Ảnh 1.

Năm 2026, Việt Nam dự kiến tuyển chọn 4.200 lao động sang Hàn Quốc làm việc

Theo kế hoạch, người lao động sẽ được tuyển chọn ở 4 ngành nghề gồm sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ. Trong đó, ngành sản xuất chế tạo có nhu cầu lớn nhất với 3.000 chỉ tiêu; tiếp đến là ngư nghiệp với 1.000 chỉ tiêu; lâm nghiệp 150 chỉ tiêu và dịch vụ 50 chỉ tiêu.

Kỳ thi tiếng Hàn dành cho người lao động có nguyện vọng tham gia chương trình EPS dự kiến được tổ chức trong thời gian tới. Hoạt động này được triển khai theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Nội vụ Việt Nam về việc phái cử, tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Quy trình tuyển chọn gồm hai vòng. Vòng đầu là thi năng lực tiếng Hàn (EPS-TOPIK). Những người đạt yêu cầu sẽ tiếp tục tham gia vòng 2 là kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Chỉ những ứng viên vượt qua cả 2 vòng mới đủ điều kiện lập hồ sơ dự tuyển để giới thiệu với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi đối với 4 ngành nghề trên từ ngày 23 đến 27-3-2026. Thông tin chi tiết về lịch thi, địa điểm tổ chức cũng như kết quả sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo đến Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Người lao động tham gia kỳ thi chỉ phải nộp một khoản phí đăng ký duy nhất bằng tiền Việt Nam tương đương 28 USD.

Điều kiện chung đối với người đăng ký dự tuyển là từ 18 đến 39 tuổi (sinh trong khoảng từ ngày 24-3-1986 đến 23-3-2008), không có tiền án, không từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và không bị cấm xuất cảnh tại Việt Nam. Trường hợp từng cư trú tại Hàn Quốc theo visa lao động EPS (E9) hoặc thuyền viên tàu cá (E10) thì tổng thời gian lưu trú không được quá 5 năm.

Theo thống kê, năm 2025 Việt Nam có hơn 144.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Riêng thị trường Hàn Quốc đã tiếp nhận hơn 11.600 lao động Việt Nam, tiếp tục là một trong những thị trường lao động ổn định và thu hút nhiều người tham gia.

Tin liên quan

Chủ động nâng cao tay nghề người lao động

Chủ động nâng cao tay nghề người lao động

Khi thay đổi công nghệ sản xuất, nhiều doanh nghiệp chú trọng việc đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho người lao động

Hơn 19.000 việc làm chờ người lao động tại TPHCM

(NLĐO) – Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại TP HCM tăng mạnh ngay sau Tết Nguyên đán, song số người lao động đến tìm việc vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương

(NLĐO) - Vụ tai nạn lao động khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu

lao động việt nam Sở Nội vụ người lao động Bộ Nội vụ chính phủ Hàn Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo