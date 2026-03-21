Khoa học

Hàn Quốc phát hiện loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới

Anh Thư

(NLĐO) - Các tầng đá kỷ Phấn Trắng ở đảo Aphae của Hàn Quốc đã che giấu bộ xương của một con quái vật sống vào khoảng 94-113 triệu năm trước.

Công bố các phát hiện trên tạp chí khoa học Fossil Record, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Jongyun Jung từ Đại học Texas ở Austin (Mỹ) và Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc) cho biết họ đã đặt tên cho loài quái vật mới là Doolysaurus huhmini.

Loài mới này là một thành viên của họ Thescelosauridae, đi bằng hai chân, kích thước nhỏ đến trung bình. Họ này thuộc về nhánh Neornithischia của bộ Ornithischia, tức gia tộc "khủng long hông chim" nổi tiếng.

Hàn Quốc phát hiện loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới - Ảnh 1.

Loài quái vật Doolysaurus huhmini được xác định nhờ bộ xương của một con non 2 tuổi - Ảnh đồ họa: Jun Seong Yi

Hóa thạch xương của Doolysaurus huhmini được tìm thấy vào năm 2023 tại hệ tầng Ilseongsan trên đảo Aphae của Hàn Quốc.

Nó sống vào khoảng 94-113 triệu năm trước, tức giữa kỷ Phấn Trắng.

Mẫu vật bao gồm xương sọ, đốt sống, chi sau và nhiều sỏi dạ dày, là những viên sỏi mà nó đã nuốt vào để hỗ trợ tiêu hóa giống như một số loài chim ngày nay. Các viên sỏi này thể hiện nó có thể là loài ăn tạp.

Theo kết quả phân tích, con quái vật này mới chỉ khoảng 2 tuổi khi chết đi, tức vẫn còn là một con non. Nó có thể có bộ lông xù và kích thước bằng con gà tây. Những con trưởng thành có thể lớn gấp đôi.

“Tôi nghĩ nó sẽ rất dễ thương. Có lẽ nó sẽ trông giống như một chú cừu nhỏ” - giáo sư Julia Clarke, đồng tác giả từ Đại học Texas ở Austin nói với tờ Sci-News.

Phát hiện này làm nổi bật tiềm năng tìm thấy thêm các hóa thạch quái vật tiền sử ở Hàn Quốc, đặc biệt là tại các địa điểm như Aphaedo, nơi điều kiện bảo tồn từng được cho là không phù hợp lắm trong việc lưu giữ các hóa thạch.

Loài quái vật mới này là loài khủng long đầu tiên được tìm thấy ở Hàn Quốc sau 15 năm, đồng thời là mẫu vật đầu tiên có các mảnh sọ còn nguyên vẹn.

Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

(NLĐO) - Loài người cổ Neanderthals có thể đã tìm ra cách chống lại mầm bệnh mà cho đến nay vẫn là thách thức của y học.

    Thông báo