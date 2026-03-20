Loài người cổ để lại một "thần dược" trước khi biến mất?

Từ lâu, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều tàn tích của nhựa từ vỏ cây bạch dương trong các di chỉ của người Neanderthal, một loài người đã tuyệt chủng cùng thuộc chi Homo (chi Người) với chúng ta.

Loại nhựa cây này đã được chứng minh là một chất keo siêu dính, giúp người Neanderthal chế tác công cụ hiệu quả hơn. Nhưng dường như có quá nhiều nhựa cây bạch dương xuất hiện tại các di chỉ, làm dấy nên nghi ngờ rằng nó còn có một công dụng khác.

Loài người cổ Neanderthal đã để lại phương thuốc vô giá cho người hiện đại - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Tjaark Siemssen từ Đại học Cologne (Đức) và Đại học Oxford (Anh) vừa phát hiện ra một sự thật gây sốc: Đó là thuốc kháng sinh.



Theo Sci-News, nhựa cây bạch dương từ lâu đã được biết đến là một loại thuốc điều trị vết thương tự nhiên của một số cộng đồng bản địa ở Bắc Âu và Canada.

Để nghiên cứu tiềm năng chữa bệnh toàn diện hơn của nó, nhóm nghiên cứu đã thử nhiều phương pháp chiết xuất nhựa cây khác nhau mà người Neanderthals từng sử dụng.

Các mẫu nhựa cây sau đó được cho tiếp xúc với các vi khuẩn khác nhau. Rất bất ngờ, các mẫu này đều phát huy khả năng ức chế vi khuẩn chi Staphylococcus đáng ngạc nhiên, đặc biệt là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus.

Staphylococcus aureus vẫn là nỗi ám ảnh của y học hiện đại, gây ra nhiều loại nhiễm trùng, viêm phổi, nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu cho đến ngộ độc thực phẩm.

Trong trường hợp của người Neanderthal, nhóm nghiên cứu cho rằng họ chủ yếu sử dụng nhựa cây bạch dương như một loại kháng sinh chống lại nhiễm trùng vết thương.

Những thí nghiệm này không chỉ chứng minh hiệu quả của các phương pháp chữa bệnh truyền thống của người bản địa Bắc Âu - Canada, mà còn củng cố chuỗi bằng chứng cho thấy người Neanderthal thông minh hơn nhiều so với chúng ta từng nghĩ.

Theo các tác giả, họ cũng có thể đã dùng loại nhựa cây này như thuốc bôi chống côn trùng. Ngoài nhựa cây bạch dương, loài người này có thể đã tận dụng nhiều loại nhựa cây khác cho mục đích y học.

Việc nghiên cứu sâu hơn về nhiều công dụng tiềm năng của các nguyên liệu tự nhiên này sẽ giúp hiểu rõ hơn về văn hóa người Neanderthal.

Đồng thời, phương thuốc cổ đại này cũng có thể mở đường cho việc phát triển một dòng kháng sinh mới.

Đó là tin vui lớn với trong bối cảnh loài người đang ngày một "đuối sức" trước cuộc chiến kháng kháng sinh, bởi tốc độ đột biến để trở nên kháng thuốc của các loại vi khuẩn - bao gồm tụ cầu vàng - đang ngày một vượt xa tốc độ phát triển các kháng sinh mới.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học PLoS ONE.