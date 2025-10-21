Hàn Quốc tăng cường sân chơi cho người cao tuổi

Đây là một trong những nỗ lực nhằm chuẩn bị cho tình trạng dân số già hóa nhanh chóng của thành phố, nơi gần 20% dân số từ 65 tuổi trở lên.

"Các sân chơi dành cho người cao tuổi không chỉ là không gian tập thể dục. Mô hình này mang lại năng lượng và sự ấm áp cho cuộc sống hằng ngày của người cao tuổi. Seoul sẽ tiếp tục phát triển và thúc đẩy các chính sách khác để giúp người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh và năng động hơn trong những năm tuổi già" - một quan chức chính quyền Seoul cho biết.

Theo các quan chức Seoul, các sân chơi dành cho người cao tuổi được đưa vào hoạt động tại quận Guro-gu vào năm 2022. Sau đó, 13 cơ sở tương tự đã được mở tại nhiều quận khác.

Giờ đây, theo tờ The Korea Herald, chính quyền thành phố có kế hoạch mở rộng sáng kiến này sang các quận còn lại vào cuối năm 2026.

Một khu vực tập thể dục ngoài trời được trang bị máy tập dành cho người cao tuổi ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc. Ảnh: SEOUL CITY

So với công viên thông thường, sân chơi dành cho người cao tuổi có các điểm khác biệt, như được trang bị thiết bị tập thể dục dễ sử dụng đối với người cao tuổi, cùng với các tính năng an toàn để giảm nguy cơ chấn thương, như sàn giảm xóc.

Chẳng hạn như một khu vui chơi dành cho người cao tuổi tại quận Yangcheon-gu kết hợp giữa vận động và giải trí, với các máy tập duỗi cơ cùng những ô kẻ trên nền đất cho các trò chơi dân gian Hàn Quốc. Khu vực này đã trở thành trung tâm cộng đồng mới của quận, thu hút khoảng 200 người ghé thăm mỗi ngày.

Ý tưởng về sân chơi dành cho người cao tuổi được khởi xướng tại TP Gongju, tỉnh Nam Chungcheong, vào năm 2021. Kể từ đó, mô hình này đã mở rộng khắp nước, với 17 cơ sở tại tỉnh Gyeonggi, 2 cơ sở tại tỉnh Gangwon, 10 cơ sở khắp vùng Chungcheong, 9 cơ sở tại vùng Jeolla, 11 cơ sở tại vùng Gyeong-sang và 4 cơ sở trên đảo Jeju.