Quốc tế

Hàn Quốc ứng phó khẩn cấp nguy cơ thiếu năng lượng

Huệ Bình

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 24-3 yêu cầu chính phủ sớm chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp để đối phó nguy cơ thiếu hụt dầu và khí đốt

Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Lee cũng kêu gọi nhanh chóng thông qua gói ngân sách bổ sung nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các hộ gia đình dễ bị tổn thương trước đà tăng mạnh của giá năng lượng trong bối cảnh chiến sự Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu bị gián đoạn.

Theo hãng tin Yonhap, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhận định các sản phẩm hóa dầu được sử dụng rộng rãi, từ hộp đựng đồ ăn đến thiết bị y tế, nên rất khó dự đoán thời điểm và phạm vi xảy ra gián đoạn. Theo ông, điều này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sinh kế của người dân, do đó chính phủ cần chủ động kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia.

Hàn Quốc ứng phó khẩn cấp nguy cơ thiếu năng lượng - Ảnh 1.

Hoạt động tuyên truyền về việc hạn chế xe theo biển số được tổ chức tại TP Suwon - Hàn Quốc hôm 23-3. Ảnh: YONHAP

Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Kim Sung-whan cho biết Seoul sẽ khởi động lại 5 lò phản ứng hạt nhân vào tháng 5, nới lỏng hạn chế đối với các nhà máy nhiệt điện than và mở rộng năng lượng tái tạo trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong dài hạn. Việc điều chỉnh cơ cấu năng lượng dự kiến sẽ giúp tiết kiệm tới 14.000 tấn LNG mỗi ngày. Con số này tương đương khoảng 20% mức tiêu thụ LNG trung bình hằng ngày cho phát điện của Hàn Quốc, hiện ở mức 69.000 tấn.

Bên cạnh đó, chính phủ sẽ siết chặt việc áp dụng biện pháp cấm xe luân phiên đối với khu vực công. Theo Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường, khoảng 1,5 triệu phương tiện sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định nghiêm ngặt hơn, giúp nước này tiết kiệm khoảng 3.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Hiện mức tiêu thụ dầu thô của nước này vào khoảng 2,8 triệu thùng/ngày, trong đó gần một nửa được sử dụng cho lĩnh vực giao thông vận tải.

Chính phủ cũng kêu gọi người dân thực hiện 12 biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Hàn Quốc dự định sớm tung ra gói ngân sách bổ sung khoảng 25.000 tỉ won (tương đương 16,6 tỉ USD). Gói này có thể bao gồm hỗ trợ tiền mặt cho người dân và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp. 

    Thông báo