Quốc tế

Mỹ hủy tập trận, dồn lực nhắm vào trung tâm năng lượng Iran

Huệ Bình

(NLĐO) - Mỹ cân nhắc điều động Sư đoàn dù 82, Thủy quân lục chiến tinh nhuệ cho kịch bản đánh nhanh hoặc chiếm giữ hạ tầng năng lượng then chốt của Iran.

Các quan chức quân sự cấp cao Mỹ đang cân nhắc các kế hoạch dự phòng nhằm triển khai lực lượng không quân và thủy quân lục chiến tinh nhuệ để hỗ trợ các hoạt động tiềm năng nhắm vào Iran, bao gồm cả phương án kiểm soát các cơ sở hạ tầng năng lượng then chốt.

Tờ Gulf Times cho biết thông tin trên do các quan chức thạo tin tiết lộ với truyền thông Mỹ.

Theo đó, kế hoạch tập trung vào khả năng triển khai một lữ đoàn chiến đấu - gồm khoảng 3.000 quân - thuộc Sư đoàn dù 82 của Lục quân Mỹ, cùng với một số đơn vị thuộc bộ chỉ huy sư đoàn, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Lữ đoàn này có khả năng triển khai tới bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới trong vòng 18 giờ.

Tuy nhiên, các quan chức nhấn mạnh chưa có mệnh lệnh nào được ban hành từ Lầu Năm Góc hay Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), và nói rằng đây mới chỉ là phương án phòng ngừa.

Binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 101 của Mỹ tham gia diễn tập tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu, gần cảng Constanta bên bờ biển Đen, Romania, vào ngày 31-3-2023. Ảnh: AP

Một trong những kịch bản đang được xem xét bao gồm việc đánh chiếm đảo Kharg, nơi xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, một động thái có thể làm gián đoạn đáng kể dòng chảy năng lượng của Tehran.

Các nhà hoạch định quân sự cũng đang đánh giá một phương án song song liên quan đến khoảng 2.500 binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) số 31 đang trên đường tới khu vực này.

Nhiều quan chức cho biết thủy quân lục chiến có thể được triển khai trước, đặc biệt vì các cuộc không kích gần đây của Mỹ đã làm hư hại sân bay trên đảo Kharg.

Các công binh của thủy quân lục chiến sẽ có thể nhanh chóng sửa chữa hạ tầng sân bay. Sau đó, không quân Mỹ có thể vận chuyển trang thiết bị, vật tư và binh lính bằng máy bay vận tải C-130 nếu cần.

Các quan chức đã nêu bật thế mạnh và hạn chế của cả hai lực lượng. Lính nhảy dù của Sư đoàn Không quân 82 có thể đến nơi nhanh chóng nhưng thiếu các thiết bị bọc thép hạng nặng, điều này có thể khiến họ bị sơ hở hơn trong trường hợp Iran phản công.

Trong khi đó, thủy quân lục chiến dù hiệu quả trong các vai trò tấn công ban đầu và công trình, nhưng có thể không đủ khả năng duy trì hoạt động dài hạn như lực lượng không quân.

Vì vậy, Mỹ đang xem xét kịch bản tác chiến kết hợp: Thủy quân lục chiến sẽ dẫn đầu cuộc tấn công và sửa chữa hạ tầng, sau đó Sư đoàn dù 82 sẽ tiếp viện để duy trì hoạt động dài hạn.

Để bảo đảm khả năng phản ứng nhanh, lục quân Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch tập trận tại Trung tâm Huấn luyện sẵn sàng tác chiến liên hợp ở bang Louisiana, giữ lực lượng này trong trạng thái sẵn sàng triển khai.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, song kế hoạch chi tiết kể trên cho thấy mối lo ngại của giới quốc phòng Mỹ trước nguy cơ xung đột leo thang, đồng thời khẳng định nhu cầu duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu cho mọi tình huống quân sự.

