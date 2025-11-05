HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Han Sara được đề cử cùng G-Dragon, Jisoo, Jennie, Rosé…

Thùy Trang

(NLĐO) –Han Sara vỡ òa khi được đề cử cùng loạt siêu sao Kpop tại giải thưởng tôn vinh những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn ở châu Á.

Được "quê hương công nhận" – niềm hạnh phúc vỡ òa của Han Sara

Han Sara được đề cử cùng G-Dragon, Jisoo, Jennie, Rosé… - Ảnh 1.

Han Sara vỡ òa cảm xúc

Han Sara cho biết cực kỳ bất ngờ khi nhận "món quà tinh thần vô giá": lọt vào đề cử giải thưởng "Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2026" (Korea Top Brand Awards) – cùng dàn idol đình đám như G-Dragon (BIGBANG), Jisoo, Jennie, Rosé (BLACKPINK)…

Cô được Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Forum) lựa chọn vào hạng mục "Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026" – khu vực Việt Nam, một trong những hạng mục mới được mở rộng nhằm tôn vinh nghệ sĩ trẻ có ảnh hưởng tích cực tại Đông Nam Á. Cổng bình chọn đã mở từ ngày 3-11 và kết thúc lúc 23:59 ngày 16-11 (giờ Hàn Quốc).

Han Sara xúc động chia sẻ:"Được đề cử ở một giải thưởng lớn đến từ quê hương là niềm vinh dự đặc biệt. Sau hành trình Unfrozen, mình học được cách sống thật, hát thật và yêu nghề hơn bao giờ hết. 

Đây là món quà ý nghĩa nhất trước sinh nhật tuổi 25 của mình". Công ty quản lý +84 Entertainment cũng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức Korea Consumer Forum vì sự ghi nhận quý báu, đồng thời hé lộ sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật – fan meeting ấm cúng cho Han Sara, để cô mừng tuổi mới trong vòng tay người hâm mộ.

Một năm rực rỡ: từ Unfrozen đến dấu ấn quốc tế

Han Sara được đề cử cùng G-Dragon, Jisoo, Jennie, Rosé… - Ảnh 2.

Han Sara có một năm 2025 đáng nhớ

Năm 2025 là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Han Sara. Cô mở màn bằng chuỗi dự án "Em xinh say hi" rồi bùng nổ với E.P "Unfrozen" và mini concert cùng tên, thể hiện tinh thần "rã đông" – thoát khỏi những giới hạn và nỗi sợ từng kìm hãm bản thân.

Từ một cô gái Gen Z từng chịu nhiều áp lực và bạo lực ngôn từ, Han Sara đã vươn lên mạnh mẽ, biến tổn thương thành năng lượng sáng tạo. Cô tự viết lời cho 3 ca khúc trong dự án, đảm nhận vai trò sản xuất, trình diễn và vũ đạo – khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ độc lập toàn diện. 

Sự kết hợp khéo léo giữa chất liệu âm nhạc hiện đại và văn hóa Việt – Hàn giúp Han Sara định hình phong cách riêng: thời thượng, sâu sắc nhưng vẫn gần gũi. Đó cũng chính là yếu tố giúp cô được chú ý tại Korea Top Brand Awards – một giải thưởng uy tín quy tụ hàng trăm thương hiệu, nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia. "Tôi muốn âm nhạc của mình kết nối hai nền văn hóa Việt – Hàn. Tôi sinh ra ở Seoul, lớn lên tại Việt Nam, và cả hai nơi đều là nhà" – Han Sara chia sẻ.

Han Sara được đề cử cùng G-Dragon, Jisoo, Jennie, Rosé… - Ảnh 3.

Han Sara đạt được những thành tựu đáng nể

Han Sara tên thật là Han Sara, sinh năm 2000 tại Seoul (Hàn Quốc), theo gia đình sang Việt Nam từ năm 10 tuổi. 

Cô được biết đến từ Giọng hát Việt 2017, nhanh chóng gây chú ý bởi phong cách trẻ trung, giọng hát ngọt ngào và khả năng hát tiếng Việt chuẩn đến bất ngờ. 

Sau gần 10 năm hoạt động, Han Sara đã sở hữu loạt bản hit như Tớ thích cậu, Let Me Go, Đếm cừu, Em xinh say hi, Unfrozen… Mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn "Viet-Korea Fusion" đặc trưng, tạo nên thương hiệu riêng trong lòng khán giả trẻ.

Tin liên quan

Ca sĩ Han Sara: thử thách tạo kim cương

Ca sĩ Han Sara: thử thách tạo kim cương

(NLĐO) - Với Han Sara, sự khắc nghiệt với bản thân, là một luật định cần thiết để biết tìm thấy giới hạn của chính mình.

