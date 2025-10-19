Ca sĩ Han Sara: thử thách tạo kim cương

Han Sara: vén màn showbiz

"Em xinh" Han Sara thu hút sự chú ý

Xuất hiện tại chương trình Vén màn showbiz (do Báo Người Lao Động thực hiện), ca sĩ Han Sara thu hút sự chú ý với sự xinh đẹp cùng với những chia sẻ chân thành về công việc, cuộc sống và cả những khát khao mà cô đang ấp ủ.

.Phóng viên: Sau Em xinh say hi, "em xinh" Han Sara thậm chí còn bùng nổ hơn nhiều em xinh khác nhỉ?

-Ca sĩ Han Sara: Tôi nỗ lực hết mức trong khả năng của mình cùng với sự cố gắng hết sức của cả công ty, ê kíp đứng sau. Với một nghệ sĩ, không gì có giá trị bằng sản phẩm. Tôi cứ tuân thủ theo quy tắc đó mà đi con đường của mình mà thôi.

Nhưng thật lòng, khi thực hiện dự án Unfrozen và đặc biệt là mini concert ngay khi vừa dừng bước ở hành trình "Em xinh say hi", tất cả thời gian thực hiện từ demo tới sân khấu chỉ trong 1 tháng, tôi mang trạng thái phấn khích nhưng vô cùng lo lắng. Có lẽ, tính tôi cầu toàn quá nên hay lo. Nhưng nhờ vậy mà mọi thứ trong sự kiểm soát của bản thân.

.Công thức thành công ở showbiz Việt: tài năng, nỗ lực và may mắn. Chị đã có đủ 3 yếu tố này chưa?

-Cả 3 thứ ấy, tôi đều không thể trực tiếp đề cập đến. Thứ nhất, nói về mình thực sự không tiện. Thứ 2, chuẩn mực đánh giá về một người ở showbiz, rất vô chừng bởi gu thưởng thức của mỗi khán giả hoàn toàn khác nhau. 9 người 10 ý là vì vậy. Nhưng, điều tôi có thể nói chính là luôn làm việc hơn 100% sức lực bản thân. Với nhiều người, cuộc sống của Han Sara có thể rất nhàm chán. Tôi chỉ ở nhà mình vào buổi tối, thời gian còn lại tôi thường ở phòng tập, phòng thu. Tôi lại thấy bản thân cực kỳ năng lượng khi ở trong phòng tập.

Tôi luôn thấy rối bời nếu lỡ tiết mục biểu diễn của mình gặp sơ suất gì đấy. Dù chỉ là sơ suất nhỏ chỉ bản thân tôi nhận ra thì đêm đó tôi không thể nào chợp mắt. Ê kíp nhiều lúc cũng bảo "bớt kỹ lại vì mọi thứ dễ dàng hơn là mình nghĩ". Nhưng có lẽ, sự kỷ luật đã ăn sâu vào tâm trí tôi.

Han Sara nghĩ kiếp trước là người Việt Nam

Han Sara nghĩ rằng cô chính là người Việt Nam của kiếp trước

-Tôi cũng thường xuyên nhận về thắc mắc "Ô, Han Sara là người Hàn Quốc 100% á? Phải bố hay mẹ là người Việt chứ sao vậy được". Tôi thấy vui vì điều đó bởi nỗ lực trở thành một nghệ sĩ Việt đã được khán giả đón nhận, một cách vô thức.

15 năm sinh sống ở Việt Nam, 8 năm tham gia showbiz Việt cùng với tình yêu dành cho văn hóa Việt, tôi tin rằng Việt Nam chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Dù không phải nơi chôn nhau cắt rốn nhưng là nơi dung dưỡng để tôi biến giấc mơ nghệ thuật của mình thành sự thật.

Khi còn nhỏ, tham gia các chương trình văn nghệ của trường, tôi vẫn thường hát các bài hát tuổi thơ Việt Nam như là bài "Bụi phấn".

Nhưng nói thật, có lúc tôi nghĩ "chắc kiếp trước mình chính là người Việt Nam đấy chứ" vì tôi ăn tất cả các loại mắm từ mắm sống đến mắm tôm, từ mắm nêm đến mắm ruốc,.. như thể từng ăn từ kiếp nào. Giờ ăn cơm mà có thêm chén mắm ớt, với tôi là đỉnh cao đấy.

Han Sara: đặc quyền và bất lợi của ca sĩ Hàn hát tiếng Việt

Han Sara khẳng định bản thân là người rất cầu toàn

.Nói thật nhé, nếu là một "Ca sĩ Hàn hát tiếng Việt" thì Han Sara sẽ nhận được nhiều biệt đãi hơn là một nghệ sĩ Việt thực thụ ?

-Thật lòng, tôi không mong nhận về những biệt đãi. Tôi hoạt động với tâm thế một nghệ sĩ muốn đóng góp cho sự phát triển của nền công nghiệp giải trí Việt thì những biệt đãi "Ca sĩ Hàn hát tiếng Việt" đôi khi lại làm tôi chạnh lòng.

Tôi là người Hàn nhưng từ lúc bắt đầu đã hoạt động nghệ thuật ở showbiz Việt nên tôi sẽ mang đến sự giao thoa của cả hai nền văn hóa Hàn - Việt trong các sản phẩm nghệ thuật của mình đến với khán giả. Tôi luôn mong nhận được sự góp ý chân thành của khán giả để mỗi ngày, Han Sara trở nên hoàn chỉnh hơn.

Han Sara mong mỏi được nhìn nhận như một nghệ sĩ Việt Nam

.Được thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính lên sân khấu động viên khích lệ và tặng hoa giữa hàng chục nghìn khán giả tại Hà Nội, với người Việt cũng rất tự hào. Là một người nước ngoài, cảm xúc của chị lúc đó thế nào?

-Tôi rất là tự hào. Tự hào vì mình được sống ở một đất nước yên bình, nơi mà Thủ Tướng ngồi xem ca nhạc, reo hò cùng hàng chục nghìn người dân. Tôi được bắt tay Thủ Tướng xong run quá xuống hậu trường ăn 1 lúc 4 bịch bánh. Việc được một nguyên thủ tặng hoa trên sân khấu giúp tôi có thêm rất nhiều động lực, niềm tin để tiếp tục nỗ lực nâng cấp bản thân để xứng đáng với những vinh dự này. Tôi luôn cố gắng cho điều đó, mỗi ngày.

Han Sara luôn ấp ủ những cống hiến cho nhạc Việt

.Giả định nếu 1 ngày được trở thành công dân danh dự của Việt Nam, cảm xúc của chị là gì?

-Là sung sướng đến mức sẽ khóc trôi son, trôi phấn và có thể nói là rất hãnh diện. Đó là ước mơ mà tôi chưa dám nghĩ tới. Tôi không chỉ mong muốn được cống hiến, được thừa nhận mà còn là đón nhận nữa.

Cảm ơn những khán giả đã đón nhận Han Sara như một nghệ sĩ Việt Nam.