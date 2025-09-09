HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hàng chục nam nữ thanh niên ở Đà Nẵng "chơi" ma túy trong villa

Trần Thường

(NLĐO) - Lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện 22 thanh niên nam nữ thuê villa chơi ma túy, tạm giữ 9 đối tượng.

Ngày 9-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hải Vân vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP kiểm tra, phát hiện nhiều thanh niên tụ tập dùng ma túy.

Hàng chục nam thanh nữ tú ở Đà Nẵng "chơi" ma túy trong villa- Ảnh 1.

Công an phát hiện 22 thanh niên nam nữ thuê villa để sử dụng ma túy, trong đó có 15 người dương tính

Theo đó, rạng sáng 5-9, lực lượng công an kiểm tra villa Lantana (thôn Nam Yên, phường Hải Vân), phát hiện 22 thanh niên (15 nam, 7 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua test nhanh, 15 đối tượng dương tính với ma túy đã bị đưa về trụ sở làm việc.

Hàng chục nam thanh nữ tú ở Đà Nẵng "chơi" ma túy trong villa- Ảnh 2.

9 đối tượng bị tạm giữ

PC04 Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân Khu vực 4 thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, lập hồ sơ 1 đối tượng đưa đi tập trung cai nghiện bắt buộc, xử lý hành chính 5 đối tượng liên quan. 

9 đối tượng bị tạm giữ gồm: Biên Ngọc Hiếu (SN 2002; trú phường Hòa Khánh); Huỳnh Văn Ngọc (SN 2001; phường Hải Vân); Hoàng Lê Nhật Tú (SN 2002; phường Hải Vân); Nguyễn Nhân Phước Trung (SN 2001; phường Hải Châu).

Trần Văn Minh Thịnh (SN 2001; phường Hải Châu), Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997; phường Hòa Khánh); Nguyễn Hồng Phúc (SN 2001; phường Hải Châu), Hoàng Lê Nhật Long (SN 1995; phường Hải Châu) và Nguyễn Đại Hiệp (SN 1997; phường Thanh Khê).

Tin liên quan

"Tá hỏa" khi biết con chưa đăng ký thường trú: Công an Đà Nẵng nói gì?

"Tá hỏa" khi biết con chưa đăng ký thường trú: Công an Đà Nẵng nói gì?

(NLĐO) – Khi đi nhận quà Quốc khánh, nhiều người dân ở Đà Nẵng mới biết con mình chưa đăng ký thường trú, phải đối diện với mức phạt lên tới 1 triệu đồng.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam đối tượng "giả mạo trong công tác"

(NLĐO) – Người đàn ông từng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng) vừa bị bắt tạm giam

Công an Đà Nẵng bắt giữ một đối tượng nữ trốn truy nã liên quan ma túy

(NLĐO) – Trốn truy nã, Lê Ngọc Như đến Đà Nẵng sinh sống chưa được bao lâu thì bị công an bắt

