"Tá hỏa" khi biết con chưa đăng ký thường trú: Công an Đà Nẵng nói gì?

Ngày 8-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người dân đã đến trụ sở Công an phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng để hỏi các thủ tục đăng ký thường trú cho con.

Nhiều người cho biết họ không hề biết con mình chưa đăng ký thường trú, chỉ khi đi nhận quà Quốc khánh mới biết.

Nhiều người dân đến trụ sở Công an phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng làm thủ tục đăng ký thường trú cho con

Chị L.Q (trú phường Bàn Thạch) cho biết vợ chồng chị có 2 con, con gái đầu sinh năm 2020, con trai sinh năm 2025. Năm 2020, khi đi làm giấy khai sinh cho con xong, chị không được hướng dẫn phải đi đăng ký thường trú vì nghĩ rằng khi đăng ký khai sinh cho con thì mặc định được cập nhật thông tin.

Chưa đăng ký thường trú, đối diện mức phạt 750.000 đồng

Mới đây, khi nhà nước tặng quà Quốc khánh 2-9, chồng chị Q. vào đăng ký nhận tiền qua tài khoản thì mới phát hiện trên ứng dụng VNeID chỉ cập nhật thông tin 2 vợ chồng và con trai út, không có thông tin về con gái sinh năm 2020.

Cán bộ công an phường hướng dẫn làm tờ khai thay đổi thông tin cư trú và cho biết trường hợp của con chị theo quy định sẽ bị xử phạt 750.000 đồng.

Chị Q. cho biết qua tìm hiểu, chị được biết quy định xử phạt đối với trường hợp của chị được áp dụng theo Nghị định 154/2024, có hiệu lực từ ngày 10-1-2025. Chị cho rằng khi Nhà nước ban hành quy định nhưng người dân chưa nắm bắt được thì nên tuyên truyền trước khi áp dụng hình thức xử phạt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn phường Bàn Thạch có khoảng 400 trường hợp trẻ em chưa đăng ký thường trú do cha mẹ "quên" hoặc không biết để đi đăng ký.

Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, cho biết phường đang làm báo cáo đề xuất, xin ý kiến của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Công an TP về các trường hợp này.

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, xác nhận trên địa bàn cũng có nhiều trường hợp tương tự, số liệu cụ thể chưa cập nhật đầy đủ. Trước mắt, phường sẽ rà soát số lượng và báo cáo xin ý kiến UBND TP Đà Nẵng, hiện phường chưa xử phạt người dân.

Một Chủ tịch UBND phường ở TP Đà Nẵng cho rằng nghị định vừa mới ban hành, người dân chưa hiểu hết thì cần tuyên truyền, việc áp dụng hình thức xử phạt hành chính là chưa hợp tình, hợp lý. Hơn nữa, việc này không hoàn toàn do lỗi của người dân mà có thể có lỗi của chính quyền địa phương, của công an, tư pháp và cũng có thể lỗi do phần mềm.

Theo thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin phản ánh, nêu vướng mắc của một số địa phương trên địa bàn vào sáng 8-9. "Chúng tôi đang nghiên cứu về pháp lý để trả lời cho một số địa phương, hướng dẫn để các địa phương làm thủ tục".

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 154/2024 quy định trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày người chưa thành niên được đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ hoặc chủ hộ hoặc người giám hộ có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên…

Mức phạt chưa đăng ký thường trú cho con được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021. Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú…



