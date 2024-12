Chuỗi concert "Anh trai say hi" Hà Nội đã khép lại với đêm concert 4 hoành tráng tại Sân vận động Mỹ Đình vào tối 9-12. Với sự tham gia của dàn Anh trai và đông đảo khán giả, "Anh trai say hi Hà Nội - Concert 4" không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ mà còn là một hiện tượng văn hóa với sức lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết nghệ sĩ và khán giả.

"Anh trai say hi Hà Nội - Concert 4" mang đến một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ

Lần đầu tiên, game "Cú nhảy thân tốc" (hay còn được khán giả gọi là game thảm gai), một trong những trò chơi được khán giả yêu thích từ chương trình Anh trai say hi đã được đưa lên sân khấu Concert 4 khiến fan phấn khích. Các Anh trai team "Ngạo nghễ", team "Sao hạng A" thi nhau oẳn tù xì và nhảy trên thảm gai để xem đội nào về đích trước.

Cũng từ game này mà khán giả đã có những tràng cười "vỡ tung" sân Mỹ Đình khi được chứng khiến vô số những khoảnh khắc "để đời" của các Anh Trai như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Isaac, JSOL, Song Luân HURRYKNG… khi phải nhảy chân trần trên thảm gai.

Các Anh trai nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả

Sự "tái xuất" bất ngờ của trò chơi thảm gai trở thành một điểm nhấn đặc biệt, khiến Concert 4 trở nên khác biệt và đáng nhớ, mang đến khán giả những khoảnh khắc hài hước, bất ngờ và vô số meme của các Anh trai hứa hẹn sẽ còn tiếp tục viral trên diện rộng khắp mạng xã hội.

Tiếp nối tinh thần của Concert 3, đêm Concert 4 khiến fan phát cuồng khi các Anh trai đi xe nâng di chuyển xuống sân khấu giao lưu với khán giả ở cự ly gần. Dàn Anh trai khoe visual phát sáng khiến các fan khiến fan không thể rời mắt.

Những màn giao lưu, tương tác giúp các Anh trai gần hơn với công chúng

Sau khi kết thúc phần trình diễn tiết mục của mình, các Anh trai luôn có màn giao lưu, tương tác cực gần gũi cùng khán giả và những màn tặng quà luôn là khoảnh khắc khuấy đảo không khí sân Mỹ Đình.

Đặc biệt, trong tiết mục "Sao hạng A", HIEUTHUHAI, Dương Domic, Song Luân, JSOL không chỉ nắm tay mời khán giả lên sân khấu cùng trình diễn mà mỗi Anh trai còn tặng quà cho fan. Món quà đặc biệt từ các anh trai khiến cho nhiều khán giả vỡ òa, hứa hẹn sẽ có một đêm mất ngủ khi nhận được món quà bất ngờ từ thần tượng.

Các anh trai khiến nhiều khán giả vỡ òa

Không kém cạnh, team "Tình đầu quá chén", "Sau đêm nay" cũng đều có quà dành tặng các khán giả Concert 4. "Boyband toàn cầu" không chỉ mang hit "Ngáo ngơ" phiên bản mới với phần lời tiếng Anh do nữ ca sĩ Orange viết trình diễn trước khán giả Hà Nội, mà còn tạo bất ngờ khi tặng quà khán giả Concert 4, khiến fan tan chảy.

Khoảnh khắc xúc động cuối đêm Concert 4 là khi 30 Anh trai hát vang ca khúc Say hi never say goodbye, được đông đảo khán giả cùng hòa giọng. Pháo hoa rực rỡ hòa quyện với âm nhạc và giọng hát của 30 Anh trai trong tình yêu của khán giả thủ đô đã tạo nên một không gian thăng hoa, đầy xúc cảm.

"Anh trai say hi" để lại dư âm đẹp trong lòng tất cả mọi người.

"Chậm lại một chút vì chỉ còn đêm nay nữa thôi/Chậm lại một chút để được nhìn ngắm phút giây trôi… Tua lại thời gian ngày mà ta không thể quên/ Lưu lại khoảnh khắc này mà ta đang kế bên/ Giai điệu còn vang thì còn chung nhau cái tên/ We say hi! Never say goodbye!" - Bài hát mang thông điệp chia tay nhưng đầy lạc quan, càng làm tăng cảm giác gắn kết và luyến tiếc khi chương trình khép lại. Đây không phải là lời chia tay của các Anh trai với khán giả Hà Nội khi kết thúc chuỗi concert tại Thủ đô, mà còn là thông điệp gắn kết và hy vọng, để lại dư âm đẹp trong lòng tất cả mọi người.

Khán giả Hà Nội cuồng nhiệt cùng các Anh trai

Sự kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu hoành tráng, pháo hoa và cảm xúc biến "Anh trai "say hi" Hà Nội - Concert 4" thành một đêm đáng nhớ, khép lại chuỗi concert đầy thành công và xúc động tại thủ đô.