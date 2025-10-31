Hàng chục ô tô ngập nước, chết máy sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng

Sáng 31-10, khi nước lũ bắt đầu rút, hàng chục ô tô đậu tại khu vực bùng binh Vĩnh Điện, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng được phát hiện trong tình trạng chết máy, nhiều chiếc hư hỏng nặng do ngâm nước nhiều ngày.

Theo người dân địa phương, trước khi lũ về, nhiều chủ xe đã chọn bùng binh Vĩnh Điện – khu vực cao hơn mặt đường và gần cầu Vĩnh Điện – làm nơi gửi tạm ô tô để tránh ngập. Tuy nhiên, lũ năm nay dâng quá nhanh và cao vượt mọi dự báo, khiến khu vực này cũng chìm sâu trong nước.

Hàng loạt ô tô đậu ở bùng binh Vĩnh Điện bị chìm trong lũ lịch sử

Khu vực bùng binh Vĩnh Điện cao hơn so với các khu dân cư nên được người dân chọn làm chỗ đậu ô tô trong mùa lụt

Ô tô bị ngâm nước lũ, lộ ra lớp bùn non

Hàng chục xe chết máy

Anh Nguyễn Văn Hậu, người dân phường Điện Bàn, cho biết nhà anh cách bùng binh Vĩnh Điện khoảng 3km. Chiều 26-10, anh mang xe ra khu vực này gửi tránh lũ. "Tôi thấy chỗ đó cao, lại xa sông nên khá yên tâm.

Nhưng mấy ngày sau xem hình trên mạng, thấy xe nổi lềnh bềnh mà lòng như lửa đốt. Đến sáng 31-10, khi nước rút, tôi ra thì thấy xe ngập toàn bộ nội thất, dàn đèn trước bị va móp do các xe khác trôi va vào"- anh Hậu nói. Anh cho biết không dám khởi động xe mà phải gọi hãng cứu hộ đến xử lý.

Nhiều ô tô ngập nước ở phường Điện Bàn.

Rác đọng vào gầm ô tô

Nước lũ còn đọng trong đèn xe

Nhiều chủ xe khác cũng trong tình cảnh tương tự. Một số người có xe gầm cao đã chủ động mang bình điện ra "kích nổ" để kiểm do hệ thống điện bị ngấm nước hoàn toàn.

Ông Trần Văn Nhân, trú tại phường Điện Bàn, cho biết: "Lũ năm nay thực sự khủng khiếp, nước dâng quá nhanh khiến ai nấy trở tay không kịp. Nhiều khu dân cư hai bên sông Vĩnh Điện bị ngập sâu từ 2 - 3 m, có nơi nước ngập tới mái nhà".

Nhiều chủ xe nỗ lực kích bình điện

Xe máy bị ngâm nước hoàn

Đường Lý Thái Tổ, phường Điện Bàn ngập rác.

Rác tấp đầy vào nhà để xe của giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, phường Điện Bàn

Theo người dân địa phương, trận lũ này được xem là cao nhất trong lịch sử, vượt cả mốc lũ năm 1964. Hàng trăm hộ dân quanh khu vực sông Vĩnh Điện phải di dời khẩn cấp trong đêm, nhiều tài sản, phương tiện bị thiệt hại nặng.