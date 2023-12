Tin ngày 22-12 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, gồm: Lê Việt Đ. (SN 2006, trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An); Trần Trung Th. (SN 2006, trú tại khu Rặng Thông, phường Quảng Yên); Vũ Đình Đạt và Vũ Xuân Minh (cùng SN 2004, trú tại thôn 8, xã Sông Khoai, đều thuộc thị xã Quảng Yên) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.



Nhóm thanh, thiếu niên gây ra vụ "hỗn chiến" tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 28-11, Công an thị xã Quảng Yên nhận được phản ánh của người dân về việc có nhóm trên 30 đối tượng có hành vi tụ tập điều khiển xe máy, cầm theo hung khí, di chuyển với tốc độ nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi, hò hét trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông, trị an tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thị xã đã khẩn trương đến hiện trường, xác minh làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội, ngày 26-11, 2 nhóm thanh thiếu niên do Lê Việt Đ. và Trần Trung Th. cầm đầu hẹn nhau đến quán bi-a thuộc khu 6, phường Yên Giang để giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng đã lôi kéo thêm nhiều "chiến hữu" mang theo hung khí như dao phóng lợn, tuýp sắt mài nhọn, kiếm tự chế, gậy sắt 3 khúc, vỏ chai thủy tinh… lao vào nhau hỗn chiến.

Thông tin từ Công an thị xã Quảng Yên cho biết các đối tượng vi phạm có độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi và đa số là học sinh tại các trường THPT trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận trong khoảng thời gian từ 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 35 phút ngày 26-11, hai nhóm thanh thiếu niên này đã 3 lần liên tiếp "hỗn chiến" với nhau tại nhiều địa điểm và tuyến đường thuộc thị xã Quảng Yên.

Căn cứ nội dung, tính chất vụ việc, ngày 14-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định khởi tố vụ án. Đến ngày 21-12, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Việt Đ., Trần Trung Th., Vũ Đình Đạt và Vũ Xuân Minh; đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Việt Đ., Trần Trung Th., Vũ Nhật Minh theo quy định về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.