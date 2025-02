Hàng chục trường hợp nhập viện liên quan tới pháo nổ

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, trong 7 ngày (từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), toàn tỉnh có gần 19.000 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế (tăng 50,6% so với năm 2024), trong đó có 564 bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện (tăng hơn 45% so với Tết 2024).

Trong kỳ nghỉ lễ, có 27 trường hợp ở Thanh Hóa nhập viên do tai nạn pháo nổ

Cũng theo sở này, trong kỳ nghỉ Tết, có 27 ca tai nạn do pháo nổ, pháo hoa phải nhập viện, tăng 50%. Số ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm tăng hơn 90%, không có ca bệnh nặng, nguy kịch.

Trong kỳ nghỉ Tết, Sở Y tế đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra tại 10 đơn vị trong ngành. Qua kiểm tra, 10/10 đơn vị đều tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu 24/24h khám và điều trị cho bệnh nhân, có lịch phân công trực cụ thể trong các ngày nghỉ tết, đồng thời chuẩn bị đủ các chế độ, chính sách theo quy định cho người bệnh trong dịp Tết.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra hoạt động của các kíp trực, gặp mặt, thăm hỏi tặng quà, động viên chúc Tết các bệnh nhân nặng tại các khoa Hồi sức cấp cứu còn nằm lại tại các bệnh viện đêm giao thừa.

Theo Công an tỉnh Thanh hóa, trong 9 ngày nghỉ Tết, qua công tác tuần tra, CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện lập biên bản xử phạt gần 1.479 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt hơn 8,4 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định 46 trường hợp, tạm giữ 595 phương tiện vi phạm. Xử phạt vi phạm về nồng độ cồn 553 trường hợp, phạt tiền gần 2 tỉ đồng.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 9 ngày nghỉ Tết, tình hình tai nạn giao thông giảm 15 vụ (45,5%), giảm 4 người chết (28,57%) và giảm 26 người bị thương (63,42%) so với cùng kỳ năm 2024.