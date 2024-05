Hang Sơn Đoòng là 1 trong 7 điểm tham quan dưới lòng đất đẹp nhất thế giới

(NLĐO) – Phim giới thiệu hang Sơn Đoòng của Quảng Bình - Việt Nam do đài ABC của Mỹ thực hiện trong chương trình “Good Morning America” (Chào buổi sáng nước Mỹ) đã đoạt giải tại “The New York City Drone Film Festival” (Liên hoan phim quay từ thiết bị bay không người lái tại New York).