Hang động Sơn Đoòng như biểu tượng kỳ vĩ, siêu thực, “Boeing 747 có thể bay qua”

Phóng sự phát trên chương trình 60 Minutes dành nhiều lời ngợi ca "hang động tự nhiên lớn nhất thế giới", xem hang động Sơn Đoòngnhư "phát hiện đặc biệt của nhân loại trong thế kỷ XXI", có tầm vóc sánh với những biểu tượng kỳ vĩ như đỉnh Everest hay hẻm núi Grand Canyon.

Hành trình đến Sơn Đoòng. Ảnh: 60 Minutes

CBS News cho rằng giá trị lớn nhất của Sơn Đoòng không chỉ là quy mô khổng lồ mà còn ở cảm giác siêu thực mà nơi đây mang lại.

"Khung cảnh bên trong hang động Sơn Đoòng thật tráng lệ" - CBS News mô tả - "Những tia nắng xuyên qua khe hở trên trần hang ở độ cao tương đương 120 tầng chiếu xuống mặt đất. Dòng nước ngầm chảy qua vùng ánh sáng như những hạt mưa rơi xuống. Các khối đá phản chiếu lại thứ âm thanh duy nhất vang lên trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối này".

Bên trong hang động Sơn Đoòng. Ảnh: 60 Minutes

Sơn Đoòng được xác định là hang động lớn nhất thế giới sau cuộc khảo sát vào năm 2009. Từ đó đến nay, Sơn Đoòng không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), của Việt Nam, mà còn trở thành điểm đến khiến giới thám hiểm toàn cầu khao khát một lần đặt chân tới.

Với nhiều người, đây không chỉ đơn thuần là một hành trình du lịch mà còn như cuộc gặp gỡ hiếm hoi với vẻ đẹp nguyên sơ còn gần như nguyên vẹn của thiên nhiên.

Phóng sự của CBS News cũng tái hiện rõ sự gian nan để chạm tới hang động Sơn Đoòng. Con đường duy nhất vào Sơn Đoòng là đi bộ xuyên rừng, với khoảng 20 lần lội suối giữa địa hình đá vôi hiểm trở trong khoảng 1,5 ngày.

Phóng sự dẫn lời các nhà thám hiểm mô tả "cảm giác bước vào hang động Sơn Đoòng giống như đi tới một nơi vượt khỏi mọi hình dung quen thuộc. Lối vào hang thực sự choáng ngợp, nơi con người trở nên nhỏ bé giữa vách đá dựng đứng và thứ ánh sáng ban ngày dần lùi lại phía sau".

Sự hấp dẫn của hang động Sơn Đoòng còn ở việc nhà thám hiểm sẽ "không thể biết được điều gì đang chờ phía sau khúc rẽ tiếp theo".

"Sơn Đoòng đã trả lời sự tò mò ấy bằng những đại sảnh khổng lồ, các hành lang rộng lớn, những đoạn thắt hẹp bất ngờ cùng vô số khối thạch nhũ tuyệt đẹp. Mỗi bước đi trong hang vì thế đều như mở ra thêm một lớp bí mật của thiên nhiên"- kênh truyền hình Mỹ hào hứng.

Hang động Sơn Đoòng có nơi cao tương đương 65 tầng nhà, rộng cỡ 1,5 sân bóng đá. Ở đoạn lớn nhất, kích thước của Sơn Đoòng thậm chí rộng đến mức một chiếc Boeing 747 có thể bay lọt qua mà không chạm cánh.

Thế nhưng, xen giữa sự đồ sộ ấy lại có những đoạn chỉ vừa đủ vai người lách qua, tạo nên cảm giác vừa choáng ngợp vừa gần gũi, như thể hang động khổng lồ này vẫn giữ lại những góc rất riêng cho người đủ kiên nhẫn khám phá.

Điều khiến Sơn Đoòng đặc biệt hơn cả có lẽ là cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại. Không điện thoại, không tín hiệu vệ tinh, không ồn ào phố thị, con người ở đây chỉ còn lại với đá, nước, gió và bóng tối.

Chính trong sự tĩnh lặng ấy, vẻ đẹp của Sơn Đoòng hiện ra không phô trương nhưng đủ khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người thán phục.

Sơn Đoòng vì thế mang đến niềm kiêu hãnh, nơi thiên nhiên đã tạc nên công trình hùng vĩ, đến mức ngay cả những người từng đi qua nhiều nơi kỳ vĩ nhất thế giới cũng phải dừng lại để ngợi ca.