Những "xác ướp quái vật" được phát hiện trong các hang động tọa lạc ở một vùng đất khô cằn gần TP Arar, miền Bắc Ả Rập Saudi, trông như được xử lý theo cùng kiểu với xác ướp Ai Cập, dù không được quấn băng.

Theo hãng tin AP, một nhóm nghiên cứu đã xác định được các xác ướp này là những con báo săn (Acinonyx jubatus, tức báo cheetah), đã chết cách đây 127-4.223 năm.

Việc chúng biến thành xác ướp là một bí ẩn thú vị của sa mạc.

Một xác ướp báo săn từ hang động Ả Rập Saudi - Ảnh: AP

Một nhóm tác giả từ Ả Rập Saudi - Áo - Úc - Ba Lan, dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu Ahmed Al Boug, Giám đốc Bảo tồn trên cạn thuộc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã quốc gia ở Riyadh - Ả Rập Saudi, đã nghiên cứu về 7 xác ướp kỳ lạ.

Viết trên tạp chí khoa học Communications Earth and Environment, nhóm tác giả cho hay 7 xác ướp đã được tìm thấy cùng với xương của 54 con báo săn khác trong các hang động này.

Trong số 7 xác ướp, những mẫu vật xưa nhất thuộc về dòng báo săn Tây Phi, trong khi các mẫu vật "trẻ hơn" là báo săn châu Á.

Báo săn đã từng sinh sống đông đảo ở khu vực này trước khi trải qua sự suy giảm quần thể nghiêm trọng toàn cầu.

Ngày nay, báo săn đã tuyệt chủng ở 91% phạm vi sinh sống lịch sử của chúng và đã không còn được nhìn thấy ở bán đảo Ả Rập trong nhiều thập kỷ.

Vì vậy, những xác ướp kỳ lạ trong hang động đem lại cơ hội quý giá để làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa của loài động vật đang ngày một hiếm hoi này.

Một trong 7 xác ướp báo săn được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm - Ảnh: AP

Nhóm tác giả cũng khẳng định những xác ướp báo săn không phải do con người tạo nên, mà là do thiên nhiên. Điều kiện khắc nghiệt trong các hoang mạc và việc được bảo quản "bình yên" trong hang động đã tạo nên xác ướp.

Đó là kết quả của một quá trình "chạy đua" với sự phân hủy mà ở đó, khí hậu sa mạc chiếm ưu thế tuyệt đối.

Sự khô hạn và nóng bức quá mức của môi trường nhanh chóng làm biến mất chất lỏng trong xác chết, trước khi số vi khuẩn ít ỏi có thể tồn tại trong điều kiện "khó sống" đó kịp phân hủy xác.

Các xác chết ở sa mạc cũng có thể nhanh chóng bị vùi trong cát mịn, cắt đứt nguồn oxy vốn thúc đẩy việc phân hủy.

"Kết quả của chúng tôi nhấn mạnh vai trò của các hang động như kho lưu trữ đa dạng sinh học cổ đại, cung cấp thông tin hữu ích trong trường hợp thiếu các tiêu chuẩn tham khảo cho các nỗ lực tái tạo quần thể" - các tác giả viết trong bài công bố.