Hãng hàng không 80 năm tuổi từ châu Phi muốn đón thêm nhiều khách Việt

Ngày 24-10, Ethiopian Airlines, hãng hàng không quốc gia Ethiopia, cũng là tập đoàn hàng không hàng đầu châu Phi có tuổi đời 80 năm, đã tổ chức hội thảo giới thiệu mạng lưới đường bay và chính sách mới tại TP HCM.

Đây là hoạt động nằm trong chiến lược tăng cường hiện diện của Ethiopian Airlines tại Việt Nam và không giấu tham vọng đón thêm nhiều khách Việt trên các đường bay xuyên lục địa.

Hồi tháng 7-2025, Ethiopian Airlines đã khai trương đường bay Addis Ababa - Hà Nội, kết nối trực tiếp Việt Nam với châu Phi và các điểm đến ở châu Âu, châu Mỹ chỉ qua một điểm dừng. Hiện hãng khai thác 4 chuyến bay chở hành khách mỗi tuần giữa Hà Nội và Addis Ababa, quá cảnh tại Dhaka (Bangladesh), bằng dòng Boeing 787-8 Dreamliner cùng với 1 chuyến cargo (chuyến bay chở hàng hoá)/tuần kết nối thương mại hai quốc gia.

Dại diện hãng Ethiopian Airlines tại Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Hiện Ethiopian Airlines đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt cho đại lý và đối tác tại Việt Nam trong giai đoạn đầu khai thác.

Tại hội thảo, Deks Air Việt Nam (Tổng đại lý khai thác hàng hóa và dịch vụ của Ethiopian Airlines tại Việt Nam) cũng giới thiệu RailClick - nền tảng đặt vé tàu quốc tế hiện đại, kết nối với các hãng tàu lớn tại châu Âu như Trenitalia, Renfe, Eurostar, TGV, SBB… giúp hành khách dễ dàng kết hợp máy bay và tàu trong hành trình du lịch xuyên châu lục.



