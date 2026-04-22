Hãng hàng không ra mắt "Liên minh Xanh - Phát triển bền vững"

Sự kiện đánh dấu bước chuyển đổi trong cách tiếp cận phát triển bền vững, hướng tới kết nối và điều phối các sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị theo chuẩn mực quốc tế (ESG).

Các lãnh đạo thực hiện nghi thức chính thức ra mắt “Liên minh Xanh - Phát triển bền vững”

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế và các đối tác đang đồng hành trong các chương trình phát triển bền vững, bao gồm lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Cục Cảnh sát Giao thông, cùng các tổ chức quốc tế như SkyTeam, Facing The World, Operation Smile và các doanh nghiệp trong nước.

Liên minh Xanh được Vietnam Airlines khởi xướng như một mô hình hợp tác tự nguyện, kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm hình thành nền tảng kết nối và điều phối các sáng kiến phát triển bền vững. Với thông điệp "Bay cao khát vọng bền vững", mô hình này hướng tới cách tiếp cận phát triển hài hòa, trong đó tăng trưởng kinh tế đi cùng trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai.

Trong những năm qua, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều chương trình theo định hướng phát triển bền vững trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị. Các sáng kiến như sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), chiến dịch "Bay nhẹ" tới Côn Đảo, Hà Nội hay chương trình quyên góp thực phẩm sau chuyến bay đã được triển khai thường xuyên. Đồng thời, Hãng phối hợp với các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động cộng đồng như vận chuyển tạng phục vụ cấp cứu, trồng và phục hồi rừng, nâng cao nhận thức an toàn trên không gian mạng và xây dựng Thư viện Xanh.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, nhấn mạnh: "Liên minh Xanh không chỉ là một sáng kiến hợp tác, mà là cam kết hành động dài hạn của Vietnam Airlines trong hành trình chuyển đổi xanh. Chúng tôi xác định phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines sẽ chủ động kết nối và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác để triển khai các chương trình thiết thực, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và môi trường."

Ngay tại buổi lễ, Vietnam Airlines đã ký Thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026–2030, đồng thời ký Quy chế phối hợp với Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát Giao thông nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo và phục vụ cộng đồng.

Các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh được triển khai trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị, với các chương trình cụ thể như Thử thách hàng không 2026 của SkyTeam (The Aviation Challenge), phát triển hệ thống "VNA Net Zero", thúc đẩy tái chế vật liệu trên chuyến bay và mở rộng các sáng kiến cộng đồng trong lĩnh vực y tế, môi trường và an sinh xã hội.

Việc ra mắt Liên minh Xanh góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững của Vietnam Airlines, đồng thời tạo nền tảng để các bên liên quan phối hợp triển khai các sáng kiến theo hướng đồng bộ và hiệu quả hơn. Qua đó, Hãng hàng không quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò kết nối trong việc thúc đẩy các hoạt động vì môi trường và xã hội, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.