"Hàng hiếm": 10 cầu thủ từng vô địch Ngoại hạng Anh với 2 CLB

Henning Berg

Henning Berg là cầu thủ đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh cùng 2 CLB khác nhau.

Ông lần đầu nâng cúp cùng Blackburn Rovers vào năm 1995, trước khi tiếp tục đăng quang cùng Man Utd vào các năm 1999 và 2000.

Là một "hậu vệ thép", thực dụng và không màu mè, ông Berg có 66 lần ra sân cho "Quỷ đỏ" trong giai đoạn đội bóng này thống trị mạnh mẽ giải đấu cao nhất bóng đá Anh.

"Ông có thể không phải cái tên hào nhoáng nhất trong danh sách này nhưng bất kỳ tập thể vô địch nào cũng cần những ngôi sao có phẩm chất như Berg"- trang Planet Football bình luận.

Nicolas Anelka

Nicolas Anelka là một trong những cầu thủ phiêu bạt qua nhiều CLB nhất của bóng đá hiện đại, nhưng ông vẫn giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh cách nhau tới 12 năm.

Danh hiệu đầu tiên đến ở mùa 1997-1998, cũng là mùa trọn vẹn đầu tiên của HLV Arsene Wenger cùng Arsenal. Lần thứ 2 là vào năm 2010 trong màu áo Chelsea dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Sự nghiệp của cựu danh thủ người Pháp từng đá cho các đội PSG, Real Madrid, Liverpool, Man City và West Brom.

Tốc độ, sắc bén nhưng cũng nhiều lần bị hiểu lầm, chân sút cá tính này ghi hơn 200 bàn thắng trong sự nghiệp và được xem là một trong những tiền đạo hay nhất thế hệ mình.

Ashley Cole

Ashley Cole là thành viên đội hình bất bại của Arsenal, ông sau đó gia nhập Chelsea vào năm 2006 và tiếp tục gặt hái thành công.

Cole được xem là hậu vệ trái người Anh hay bậc nhất mọi thời đại. Sự bền bỉ và ổn định của ông ở đẳng cấp cao gần như không có đối thủ.

Trong sự nghiệp, Cole giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, gồm 2 danh hiệu cùng Arsenal và 1 cùng Chelsea, bên cạnh 7 Cup FA và 1 Champions League.

Gael Clichy

Từ người thay thế Ashley Cole đến chỗ tự tạo nên dấu ấn vô địch ở nhiều CLB, Gael Clichy là thành viên của đội hình bất bại nổi tiếng của Arsenal năm 2004.

Sau đó, anh bổ sung thêm 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City vào các năm 2012 và 2014.

Mới 18 tuổi khi giành chức vô địch đầu tiên, cựu hậu vệ người Pháp này lặng lẽ xây dựng một sự nghiệp mà phần lớn cầu thủ chỉ có thể mơ tới.

Kolo Toure

Cái tên Kolo Toure thường gắn liền với Man City nhưng trưởng thành và gây dựng tên tuổi từ đội hình bất bại của Arsenal mùa 2003-2004.

Sau thành công đó, ông chuyển sang khoác áo Man City và trở thành một trong những cầu thủ góp mặt ở giai đoạn đầu đội bóng này bắt đầu chinh phục danh hiệu trong kỷ nguyên hiện đại.

Vai trò của hậu vệ này đã không còn quá lớn vào năm 2012, nhưng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 3 trong sự nghiệp vẫn giúp ông cùng Man City mở ra một chương mới.

Robert Huth

Robert Huth chủ yếu đóng vai trò dự bị khi giành những danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên cùng Chelsea vào các năm 2005 và 2006.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cổ tích thực sự của trung vệ này đến khi ông cùng Leicester City đăng quang khó tin ở mùa giải 2015-2016.

Carlos Tevez

Không nhiều cầu thủ từng chuyển từ nửa đỏ sang nửa xanh thành Manchester, nhưng Carlos Tevez không chỉ làm điều đó mà còn vô địch ở cả 2 CLB kình địch.

Sau 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp cùng Man Utd vào các năm 2008 và 2009, tiền đạo Carlos Tevez chuyển sang kình địch Man City, trước khi giành thêm một danh hiệu nữa vào năm 2012.

Máu lửa, bền bỉ và cực kỳ xuất sắc khi có bóng trong chân, chân sút người Argentina là động lực lớn trên hàng công của cả 2 đội.

Cường độ thi đấu không biết mệt mỏi giúp Tevez vẫn được người hâm mộ đôi bên tôn trọng, điều không hề dễ dàng nếu xét tới tính chất nhạy cảm của vụ chuyển nhượng khi đó.

James Milner

Nếu mở một cuộc bình chọn để người hâm mộ chọn ra những cầu thủ chuyên nghiệp bậc nhất, James Milner có lẽ sẽ nằm trong nhóm đầu.

Lão tướng này vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City vào các năm 2012 và 2014, trước khi đăng quang thêm lần nữa cùng Liverpool năm 2020.

Milner hiện là cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh và vẫn cho thấy nền tảng thể lực dồi dào, như thể anh còn có thể chạy thêm một cuộc marathon sau 90 phút thi đấu.

Riyad Mahrez

Nhiều người cho rằng Riyad Mahrez là cầu thủ sở hữu kỹ thuật nổi bật nhất trong danh sách này.

Ngôi sao rê bóng đầy biến ảo là chất xúc tác quan trọng trong chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016 của Leicester City, đồng thời giành luôn giải Cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA).

Sau khi chuyển sang Man City, cầu thủ chạy cánh người Algeria giành thêm 4 chức vô địch và trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình dưới trướng HLV Pep Guardiola.

Mahrez chuyển tới Ả Rập Saudi vào năm 2023 để nhận mức đãi ngộ khổng lồ và dĩ nhiên không nhiều cầu thủ xứng đáng với điều đó hơn anh.

N’Golo Kante

Cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, tiền vệ N’Golo Kante là một "cỗ máy" thực thụ trên sân cỏ và cũng là nhân vật rất đáng mến.

Giống Riyad Mahrez, Kante đóng vai trò then chốt trong chức vô địch gây chấn động của Leicester City năm 2016, khi anh gần như có mặt trên mọi điểm nóng ở các sân đấu suốt mùa giải đó.

Gia nhập Chelsea ngay mùa sau, Kante lập tức vô địch thêm lần nữa, trở thành cầu thủ không chơi trên hàng công đầu tiên kể từ cựu danh thủ Eric Cantona giành 2 chức vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh liên tiếp cùng 2 CLB khác nhau.

Sau đó, Kante tiếp tục chinh phục gần như mọi danh hiệu cùng Chelsea, trong đó có Champions League.

"Máy quét" thầm lặng này hiện đang đầu quân cho Fenerbahce của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.