Thể thao

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh

Đăng Minh

(NLĐO) - Bukayo Saka và Mohamed Salah hiện chỉ như cái bóng của chính mình, khiến họ vào tốp đầu 10 cầu thủ sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Đánh giá được đưa ra bởi chuyên trang One Football dựa trên màn trình diễn của các cầu thủ qua 31 vòng đấu tại giải đấu cao nhất nước Anh mùa này.

10. Evanilson (Bournemouth)

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Rất khó nói chính xác điều gì đã xảy ra với tiền đạo Evanilson của Bournemouth. Anh thường chỉ chơi tốt trước các đội bóng mạnh nhưng lại nhạt nhòa trước các đội bóng "thường thường bậc trung".

Thống kê cho thấy Evanilson mới chỉ ghi 6 bàn thắng cùng 2 kiến tạo sau 31 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh. Đáng nói, trong 8 lần góp dấu giày vào các bàn thắng đó, anh có tới 6 lần đến trước các ông lớn như Tottenham, Man Utd, Arsenal và Liverpool.

9. Cole Palmer (Chelsea)

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Chelsea đúng là một đội bóng kỳ lạ. Một câu lạc bộ kỳ lạ. Không ai biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Liam Rosenior sẽ nói gì tiếp theo. Thế nhưng mọi thứ lại đồng thời mang cảm giác hoàn toàn có thể đoán trước.

Từng bùng nổ dưới thời HLV Mauricio Pochettino ở mùa 2023-2024, rồi chơi rất hay trong khoảng 1 năm rưỡi dưới thời HLV Enzo Maresca, song giờ đây Cole Palmer lại đánh mất sự tự tin dưới thời tạm quyền Liam Rosenior.

Chấn thương có lẽ là một phần nguyên nhân khiến Palmer chơi tệ mùa này. Dù thế nào chăng nữa thì 4 bàn không tính phạt đền và chỉ 1 kiến tạo sau 20 trận giải là thành tích đáng báo động với anh.

Tiền vệ Palmer hiện cũng có số bàn thắng ngang bằng số thẻ vàng ở Ngoại hạng Anh 2025-2026.

8. Carlos Baleba (Brighton)

Việc không thể hoàn tất vụ chuyển nhượng lớn tới Man Utd hồi mùa hè năm ngoái dường như đã ảnh hưởng rõ tới tiền vệ Carlos Baleba.

Từ chỗ từng được xem là phương án tuyến giữa rất đáng giá, tiền vệ của Brighton nay đã tụt lại trong danh sách những mục tiêu tiềm năng của đội chủ sân Old Trafford.

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

7. Micky van de Ven (Tottenham)

Vấn đề lớn nhất của trung vệ người Hà Lan mùa trước là thể chất thì mùa này, dù ra sân nhiều hơn nhưng anh lại không cho thấy sự chắc chắn cần thiết.

Van de Ven đã chơi rất tệ trong nhiều tháng và chiếc thẻ đỏ anh phải nhận trước Crystal Palace có thể trở thành một trong những khoảnh khắc bước ngoặt khiến mùa giải của Tottenham trượt dài.

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

6. Sandro Tonali (Newcastle)

Tuyển thủ Ý từng được xem là một trong những tiền vệ hay nhất Ngoại hạng Anh vào tháng 4 năm ngoái, nhưng mùa này anh lại sa sút thấy rõ.

Chính phong độ đi xuống của Tonali bị xem là nguyên nhân lớn khiến đội bóng dưới trướng HLV Eddie Howe "khi mờ khi tỏ".

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 5.

5. Ollie Watkins (Aston Villa)

Watkins mới chỉ có 10 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại Ngoại hạng Anh 2025-2026, trong khi từng đạt 24 lần mùa trước và 34 lần ở mùa trước nữa.

Tiền đạo Watkins không có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào sau 8 trận vòng phân hạng Europa League.

Sự sa sút này khiến anh bị loại danh sách tuyển Anh dù HLV Thomas Tuchel gọi tới 35 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026.

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 6.

4. Alexis Mac Allister (Liverpool)

Liverpool đã sa sút khó tin sau khi vô địch quá dễ dàng ngay trong mùa đầu tiên của HLV Arne Slot.

Chính phong độ thê thảm của ngôi sao người Argentina đã góp phần khiến Liverpool gây thất vọng lớn ở Ngoại hạng Anh.

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 7.

3. Ibrahima Konate (Liverpool)

Phong độ của Konate mùa này cũng thật sự gây choáng váng theo chiều hướng xấu. Trung vệ người Pháp đã có quá nhiều màn trình diễn tệ hại.

Konate trải qua giai đoạn rất tệ từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, trước khi dần tìm lại cảm giác. Nhưng rồi màn trình diễn của Konate lại sa sút và anh trở về đúng hình ảnh tệ hại nhất trong các trận gặp Galatasaray và Brighton.

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 8.

2. Bukayo Saka (Arsenal)

Tiền đạo người Anh đã bị vắt kiệt sức và không còn là chính mình sau chuỗi chấn thương gân kheo trong hơn 1 năm qua.

Trước đó, Saka khởi đầu mùa giải với thành tích ghi tổng cộng 5 bàn và 11 kiến tạo sau 16 lần ra sân ở giải quốc nội, bên cạnh 4 bàn và 2 kiến tạo sau 5 trận Champions League.

Khi ấy, Saka gần như không thể bị ngăn cản. Còn lúc này, anh trở nên dễ bắt bài, mất đi một phần tốc độ, dường như không còn độ bùng nổ, thiếu sắc bén và trông mệt mỏi thấy rõ.

Saka trở lại thể trạng sung mãn gần một năm trước, đồng nghĩa với việc anh đã gây thất vọng suốt chừng đó thời gian.

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 9.

1. Mohamed Salah (Liverpool)

Bukayo Saka có thể là cái tên tạo cảm hứng cho bảng xếp hạng này, nhưng mức sa sút của anh vẫn chưa thấm vào đâu nếu so với Mohamed Salah.

Tiền đạo của Liverpool từng phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác khi "Lữ đoàn đỏ" thẳng tiến tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Khi đó, tiền đạo người Ai Cập đã ghi 29 bàn cùng 18 kiến tạo.

Tuy nhiên, khi Liverpool không còn duy trì được thế trận áp đảo như trước, những hạn chế của Salah trong những tình huống không bóng và hỗ trợ phòng ngự cũng hiện ra rõ nét hơn.

Việc Liverpool mất đi nhiều nhân tố giàu năng lượng trên hàng công cũng khiến ảnh hưởng của Salah suy giảm theo và đó là lý do anh từng bị đẩy lên ghế dự bị ở đầu mùa.

Tốp 10 ngôi sao đang sa sút phong độ nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 10.



