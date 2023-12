Hàng hóa, dịch vụ nào phải kê khai giá theo đề xuất mới?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giá. Luật Giá (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, hồi tháng 6-2023. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất rõ các loại hàng hóa, dịch vụ kê khai giá.



Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Giá

Theo đó, hàng hoá, dịch vụ phải kê khai giá gồm: Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá; Hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu để các tổ chức, cá nhân định mức giá cụ thể bán cho người tiêu dùng; Hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp quyết định theo giá tham chiếu; Xi măng, thép xây dựng; Than; Thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện; Muối ăn; Dịch vụ tại cảng biển khác ngoài hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm; Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi, trang thiết bị y tế; Etanol nhiên liệu không biến tính; Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG); Dịch vụ viễn thông cũng thuộc diện phải kê khai giá.

Theo Bộ Tài chính đề xuất, hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá tại địa phương (nếu cần thiết) gồm: Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; Dịch vụ tham quan tại khu du lịch trên địa bàn (vé vào cổng); Vật liệu xây dựng (trừ xi măng, thép).

Đối với nội dung này, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đánh giá, rà soát, đề xuất các hàng hóa, dịch vụ cần thiết thực hiện kê khai giá tại địa bàn để làm cơ sở cho Ban soạn thảo tổng hợp. Nội dung đề xuất đề nghị kèm theo đánh giá cụ thể về tình hình thực hiện và đề nghị cụ thể.



Tăng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá

Dự thảo cũng đề xuất các quy định về điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá. Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, UBND cấp tỉnh, trường hợp cần điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá thuộc thẩm quyền của Chính phủ, thì lập hồ sơ gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cũng thiết kế các quy định để tăng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá. Cụ thể, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu và số liệu của mức giá kê khai.

Đồng thời, phải chấp hành báo cáo về mức giá kê khai theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận kê khai giá để phục vụ công tác bình ổn giá, quản lý nhà nước về giá, kiểm tra, thanh tra; chấp hành việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.