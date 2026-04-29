Hang Hỏa Tiễn, bản hùng ca bất tử nơi 33 liệt sĩ hi sinh anh dũng

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An, các cơ quan, ban, ngành cùng các cựu thanh niên xung phong, các thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Nghệ An trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là vị trí chiến lược của Hoàng Mai trên tuyến giao thông chi viện cho miền Nam.

Nơi đây thể hiện tinh thần chiến đấu, lao động gian khổ và sự hy sinh anh dũng của 33 thanh niên xung phong Tổ 4, đơn vị C271. Dù tuổi đời còn rất trẻ, họ đã vượt qua thiếu thốn, bom đạn ác liệt để bảo vệ mạch máu giao thông. Ngày 28-4-1966, máy bay địch đã bắn hỏa tiễn làm 33 chiến sĩ thanh niên xung phong Tổ 4, đơn vị C271, đội 27 hy sinh khi đang trú ẩn trong hang đá. Kể từ đó, hang được mang tên hang Hỏa Tiễn.

Năm 2011, Cụm di tích hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang Liệt sĩ đường sắt đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, gồm 3 hạng mục công trình: Hang Hỏa Tiễn, Nghĩa trang Liệt sĩ đường sắt, Nhà tưởng niệm 33 liệt sĩ thanh niên xung phong - nơi hy sinh, an nghỉ và thờ tự 33 liệt sĩ thanh niên xung phong đường sắt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định 60 năm đã qua đi, hang Hỏa Tiễn và sự hy sinh của các anh, các chị đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ thanh niên xung phong sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, với quyết tâm "sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm", "đường chưa thông không tiếc máu xương", đồng thời đã thắp sáng thêm động lực, ý chí, là nguồn sức mạnh tinh thần cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và nhân dân thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc tới 33 liệt sĩ thanh niên xung phong và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Hội Hỗ trợ liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao quà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong.

Trong khuôn khổ buổi lễ, phần giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử là cựu thanh niên xung phong Đặng Thị Doanh và Nguyễn Thị Toán của Tổ 4, C271 với những câu chuyện mộc mạc mà thấm đẫm ký ức chiến tranh, đã tái hiện sinh động những năm tháng gian khổ, tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả của lực lượng thanh niên xung phong.

Chương trình sử thi nghệ thuật "Lửa thiêng trong đá" tại lễ kỷ niệm được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, như một bản trường ca bằng âm thanh, ánh sáng và hình ảnh, tái hiện sống động những năm tháng chiến tranh ác liệt tại hang Hỏa Tiễn. Chương trình khắc họa đậm nét tinh thần kiên cường, ý chí sắt đá và sự hy sinh anh dũng của lực lượng thanh niên xung phong.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, các đại biểu và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương; tổ chức lễ cầu siêu, tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Cụm di tích hang Hỏa Tiễn.