HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Gạc Ma - khúc tráng ca bất tử

Bài và ảnh: KỲ NAM

38 năm sau sự kiện Gạc Ma, ký ức về sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam vẫn khắc sâu trong tâm trí nhiều người, trở thành biểu tượng bất khuất

Sáng 14-3, tại Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra lễ kỷ niệm 38 năm ngày 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988 (14.3.1988 - 14.3.2026). Nhiều đoàn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân từ khắp mọi miền đất nước đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm.

Ký ức không quên

Theo Ban Quản lý Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, chỉ trong buổi sáng đã có 15 đoàn đăng ký dâng hương, dâng hoa với hơn 1.200 người, chưa tính các đoàn vãng lai. Trong đó có đoàn Vùng 4 Hải quân, lực lượng vũ trang, UBND các xã, phường, đoàn thể, trường học tỉnh Khánh Hòa và đông đảo người dân cả nước cùng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, từng đoàn người lặng lẽ đặt vòng hoa, thắp hương trước tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời". Tiếng sóng biển rì rào hòa cùng phút mặc niệm khiến không gian nơi đây càng thêm lắng đọng. Nhiều người không giấu được xúc động khi nhớ lại sự kiện bi tráng đã đi vào lịch sử dân tộc.

Gạc Ma - khúc tráng ca bất tử - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ trẻ Vùng 4 Hải quân tham dự lễ viếng, dâng hương các anh hùng liệt sĩ

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại sự kiện bi tráng của ngày 14-3-1988 tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Khi đó, lực lượng thuộc Lữ đoàn 146 Hải quân và Trung đoàn Công binh 83 Hải quân đang làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đảo thì bị quân Trung Quốc tấn công. Trong giờ phút sinh tử, những người lính hải quân Việt Nam đã tạo thành "vòng tròn bất tử" để bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Họ đứng thành vòng tròn quanh cột cờ, quyết không lùi bước trước họng súng kẻ thù.

Trước khi hy sinh, thiếu úy Trần Văn Phương đã hô vang: "Thà hy sinh chứ không thể để mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân". Lời thề ấy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người lính giữ đảo.

Cuộc tấn công khiến 64 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh khi quyết giữ đảo. Trong số đó, hiện vẫn còn 56 cán bộ, chiến sĩ nằm lại giữa biển khơi. Sự hy sinh của các anh không chỉ khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà còn góp phần giữ gìn hòa bình để đất nước phát triển hôm nay.

Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, xúc động chia sẻ rằng thân xác của nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại nơi biển khơi, trong khi gia đình các anh luôn mong mỏi một ngày được đưa các anh trở về với đất mẹ.

"Địa chỉ đỏ" cách mạng

Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma không chỉ là nơi tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn là một "bảo tàng sống" về lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Đây cũng là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Chị Trần Thị Minh Trang - Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - chắp tay, nhìn thật lâu lên tượng đài tưởng niệm, đôi mắt đỏ hoe. Khi thắp nén hương tưởng niệm các liệt sĩ, chị cảm nhận rõ sự thiêng liêng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập.

Gạc Ma - khúc tráng ca bất tử - Ảnh 2.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa dâng hương anh linh 64 anh hùng liệt sĩ tại Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

"Nhìn những vòng hoa, những nén hương và nghe lại câu chuyện về sự hy sinh của các anh, tôi càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình" - chị Trang nói.

Trong dòng người đến dâng hương, dâng hoa có rất đông đoàn viên Công đoàn, sinh viên, học sinh. Những tấm gương hy sinh tại Gạc Ma nhắc nhở trách nhiệm, là động lực để thế hệ hôm nay sống, lao động và cống hiến tốt hơn cho quê hương, đất nước.

Trong dòng người ấy còn có những cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang tiếp nối sứ mệnh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tá Dương Trọng Hà, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 Hải quân, khẳng định đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, khu tưởng niệm là nơi giáo dục truyền thống rất ý nghĩa. "Mỗi lần đến đây, chúng tôi thêm tự hào và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc" - trung tá Trọng Hà chia sẻ.

Đã 38 năm trôi qua kể từ ngày 14-3-1988, song ký ức về sự kiện Gạc Ma vẫn in sâu trong tâm trí nhiều người dân Việt Nam. Sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã trở thành khúc tráng ca bất tử về lòng yêu nước và ý chí kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nói rằng mỗi nén hương được thắp lên tại Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma không chỉ là lời tri ân dành cho những người đã ngã xuống, mà còn là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Lan tỏa tinh thần yêu nước

Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất hơn 25.000 m², khánh thành giai đoạn 1 vào năm 2017 và được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Điểm đặc biệt của khu tưởng niệm là phòng trưng bày được xây dựng sâu dưới lớp cát bên vịnh Cam Ranh, nơi lưu giữ 156 tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa, biển đảo Việt Nam và các chiến sĩ Gạc Ma. Trong số đó có 31 kỷ vật của các anh hùng liệt sĩ được gia đình họ trao tặng.

Theo Ban Quản lý khu tưởng niệm, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, nơi đây đã đón khoảng 3.600 đoàn với gần 650.000 lượt người dân từ khắp cả nước đến dâng hương, tham quan. Nhiều đoàn đã chọn nơi này làm địa điểm tổ chức lễ kết nạp đảng viên, tuyên dương học sinh, cán bộ, đoàn viên..., như một cách lan tỏa tinh thần yêu nước và tri ân những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lớp cha trước, lớp con sau

Một trong những người có mặt tại buổi lễ khiến nhiều người xúc động là thiếu tá Trần Thị Thủy - con gái của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Thiếu tá Thủy đang công tác tại Lữ đoàn 146 Hải quân, đơn vị trước đây của cha mình. Chị cho biết rất tự hào về cha, người đã hy sinh vì biển đảo quê hương. Càng tự hào về cha, chị càng nung nấu ước mơ trở thành người lính hải quân và ước mơ đó đã thành sự thật.

Gạc Ma - khúc tráng ca bất tử - Ảnh 1.

Thiếu tá Trần Thị Thủy - con gái của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương - dâng hương Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma

Những năm gần đây, thiếu tá Thủy thường xuyên tham gia các chuyến công tác ra Trường Sa. Những chuyến đi dài ngày trên biển, sóng gió nơi tuyến đầu đã tôi luyện thêm sự can trường cho nữ chiến sĩ Hải quân. "Mỗi lần đi công tác rất vất vả nhưng khi trở về đất liền tôi lại nhớ Trường Sa. Tôi luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào Tổ quốc cần, cố gắng sống và làm việc sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha và các thế hệ đi trước" - thiếu tá Trần Thị Thủy bày tỏ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo