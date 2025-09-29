Ngày 29-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không quốc tế Nordwind (thuộc Tập đoàn Pegas Touristik) đưa du khách bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh sau hơn 5 năm ngừng khai thác.

Chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Nordwind từ Moscow đến Cam Ranh hạ cánh lúc 12 giờ ngày 29-9, với 397 du khách. Lễ đón chuyến bay được tổ chức trang trọng với nghi thức phun vòi rồng. Tại Nhà ga quốc tế Cam Ranh, các đại biểu tặng quà cho 20 hành khách đầu tiên, thành viên tổ bay và biểu diễn văn nghệ chào mừng…

Lễ đón máy bay của Hàng không Nordwind đưa khách Nga đến Khánh Hòa sau 5 năm tạm ngưng

Đón du khách Nga từ hãng hàng không Nordwind

Qua sự kiện, ngành du lịch tỉnh gởi đến du khách quốc tế thông điệp Khánh Hòa luôn là điểm đến thân thiện, mến khách và mong muốn du khách ưu tiên lựa chọn địa phươnglà điểm du lịch để trải nghiệm trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, sự kiện tạo sự gắn kết giữa các cơ quan, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu đưa du lịch Khánh Hòa trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên cùng đại biểu chào đón khách Nga đến Khánh Hòa trên chuyến bay của hãng hàng không Nordwind.

Trước Nordwind, các hãng hàng không như: Azur Air, Aeroflot, Ikar Airlines, IrAero Airlines, Red Wings của Nga cùng Vietjet Air của Việt Nam đã nối lại đường bay từ Nga đến Cam Ranh. Đến nay, có hơn 30 chuyến bay/tuần từ các thành phố lớn của Nga đến Khánh Hòa.

Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: Khách Nga là thị trường khách quốc tế rất quan trọng của du lịch Khánh Hòa. Việc các hãng hàng không đưa khách Nga quay trở lại Cam Ranh sau 5 năm gián đoạn là tín hiệu tích cực.

Ngành du lịch đã đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, làm mới sản phẩm du lịch, tăng cường đào tạo nhân lực để phục vụ du khách Nga.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đã đón 279.000 lượt khách Nga, tăng 294,9% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến từ nay đến cuối năm, số lượng khách Nga sẽ đạt, thậm chí vượt mốc của năm 2019.