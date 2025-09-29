HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Hàng không Nordwind đưa khách Nga đến Khánh Hòa sau 5 năm tạm ngưng

Kỳ Nam

(NLĐO) - Tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không quốc tế Nordwind từ Nga đến Cam Ranh sau hơn 5 năm ngừng khai thác

Ngày 29-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không quốc tế Nordwind (thuộc Tập đoàn Pegas Touristik) đưa du khách bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh sau hơn 5 năm ngừng khai thác.

Chuyến bay đầu tiên của Hãng hàng không Nordwind từ Moscow đến Cam Ranh hạ cánh lúc 12 giờ ngày 29-9, với 397 du khách. Lễ đón chuyến bay được tổ chức trang trọng với nghi thức phun vòi rồng. Tại Nhà ga quốc tế Cam Ranh, các đại biểu tặng quà cho 20 hành khách đầu tiên, thành viên tổ bay và biểu diễn văn nghệ chào mừng…

Hàng không Nordwind đưa khách Nga đến Khánh Hòa sau 5 năm tạm ngưng- Ảnh 1.

Lễ đón máy bay của Hàng không Nordwind đưa khách Nga đến Khánh Hòa sau 5 năm tạm ngưng

Hàng không Nordwind đưa khách Nga đến Khánh Hòa sau 5 năm tạm ngưng- Ảnh 2.

Đón du khách Nga từ hãng hàng không Nordwind

Qua sự kiện, ngành du lịch tỉnh gởi đến du khách quốc tế thông điệp Khánh Hòa luôn là điểm đến thân thiện, mến khách và mong muốn du khách ưu tiên lựa chọn địa phươnglà điểm du lịch để trải nghiệm trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, sự kiện tạo sự gắn kết giữa các cơ quan, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu đưa du lịch Khánh Hòa trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á.

Hàng không Nordwind đưa khách Nga đến Khánh Hòa sau 5 năm tạm ngưng- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên cùng đại biểu chào đón khách Nga đến Khánh Hòa trên chuyến bay của hãng hàng không Nordwind.

Trước Nordwind, các hãng hàng không như: Azur Air, Aeroflot, Ikar Airlines, IrAero Airlines, Red Wings của Nga cùng Vietjet Air của Việt Nam đã nối lại đường bay từ Nga đến Cam Ranh. Đến nay, có hơn 30 chuyến bay/tuần từ các thành phố lớn của Nga đến Khánh Hòa.

Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: Khách Nga là thị trường khách quốc tế rất quan trọng của du lịch Khánh Hòa. Việc các hãng hàng không đưa khách Nga quay trở lại Cam Ranh sau 5 năm gián đoạn là tín hiệu tích cực. 

Ngành du lịch đã đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, làm mới sản phẩm du lịch, tăng cường đào tạo nhân lực để phục vụ du khách Nga. 

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đã đón 279.000 lượt khách Nga, tăng 294,9% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến từ nay đến cuối năm, số lượng khách Nga sẽ đạt, thậm chí vượt mốc của năm 2019.

Tin liên quan

Nồng nhiệt đón khách Nga bay thẳng đến Nha Trang

Nồng nhiệt đón khách Nga bay thẳng đến Nha Trang

(NLĐO) - Chiều 17-3, chuyến bay thẳng đầu tiên đưa du khách Nga trở lại Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đón tiếp trọng thị

"Tìm lại" khách Nga

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức đoàn công tác tại các thành phố ở Liên bang Nga nhằm thu hút lại thị trường này sau thời gian chìm lắng

Du khách Nga trở lại Khánh Hòa sau gần 2 năm

Từ ngày 26-12-2021 đến cuối tháng 3-2022, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam sẽ tổ chức 26 chuyến bay đưa hơn 8.000 du khách Nga đến Khánh Hòa.

tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa ngành du lịch hãng hàng không khách Nga Hàng không Nordwind
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo