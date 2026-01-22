Từ ngày 1-2 đến 3-3-2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. So với mùa Tết trước, số chuyến bay đêm trong Tết 2026 tăng 3% và chiếm khoảng 16,6% trên tổng số chuyến bay mà hãng khai thác.

Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21 giờ tối và trước 5 giờ sáng hôm sau, tập trung vào các đường bay Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân, TPHCM - Huế/Cam Ranh (phát sinh trong cao điểm Tết) và đường bay TPHCM - Buôn Ma Thuột (bổ sung trong cao điểm Tết). Hãng sẽ sử dụng các loại máy bay Airbus A321, Airbus A320neo đối với hầu hết các chặng bay này. Riêng đường bay TPHCM - Hà Nội, hãng sử dụng thêm các loại máy bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787.

Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1-2 cặp chuyến/ngày so với giai đoạn thường lệ.

Hiện ngành hàng không Việt Nam đồng loạt tối ưu phương án khai thác dịp Tết. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai khai thác bay đêm tại 6 sân bay, với thời gian áp dụng từ 1-2 đến hết 1-3-2026.

Cụ thể, các sân bay được điều chỉnh kéo dài khung giờ khai thác gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa nhằm tạo điều kiện tăng thêm năng lực phục vụ chuyến bay ban đêm.

"Việc tăng cường khai thác bay đêm là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm bị giới hạn"- ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu đi lại dịp của người dân, Vietnam Airlines đã mở bán vé máy bay Tết sớm. Theo đó, hơn 3,5 triệu ghế được mở bán trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 2-2 đến 3-3-2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với mở bán vé sớm, Vietnam Airlines liên tục bổ sung tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm, thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung từ 9-2 đến 3-3-2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch). Các đường bay được tăng tải chủ yếu xuất phát từ TPHCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Vietjet cũng cho biết đã triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2-2 đến 3-3-2026 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Song song với việc tăng chuyến phục vụ cao điểm, Vietjet tiếp tục bổ sung máy bay mới, mở rộng mạng đường bay trong nước và quốc tế, bổ sung nhân sự phục vụ tại các đầu sân bay trong mùa Tết Bính Ngọ 2026.

Dịp này, Vietnam Airlines khai trương mới 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc.

Các sân bay được điều chỉnh kéo dài khung giờ khai thác từ 1-2 đến hết 1-3-2026:

Sân bay Thọ Xuân: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 23 giờ sang 6 giờ ngày hôm trước - 2 giờ 40 ngày hôm sau.

Sân bay Đồng Hới: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ ngày hôm trước - 4 giờ 30 ngày hôm sau.

Sân bay Chu Lai: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ - 24 giờ.

Sân bay Phù Cát: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ ngày hôm trước - 1 giờ 50 ngày hôm sau.

Sân bay Pleiku: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ - 24 giờ.

Sân bay Tuy Hòa: điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ - 24 giờ.