HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hàng không tăng hàng ngàn chuyến bay đêm dịp Tết

Dương Ngọc

(NLĐO)- Riêng Vietnam Airlines khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Từ ngày 1-2 đến 3-3-2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. So với mùa Tết trước, số chuyến bay đêm trong Tết 2026 tăng 3% và chiếm khoảng 16,6% trên tổng số chuyến bay mà hãng khai thác.

Vietnam Airlines tăng cường khai thác 1 . 300 Chuyến bay đêm dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Riêng Vietnam Airlines khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21 giờ tối và trước 5 giờ sáng hôm sau, tập trung vào các đường bay Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân, TPHCM - Huế/Cam Ranh (phát sinh trong cao điểm Tết) và đường bay TPHCM - Buôn Ma Thuột (bổ sung trong cao điểm Tết). Hãng sẽ sử dụng các loại máy bay Airbus A321, Airbus A320neo đối với hầu hết các chặng bay này. Riêng đường bay TPHCM - Hà Nội, hãng sử dụng thêm các loại máy bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787.

Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1-2 cặp chuyến/ngày so với giai đoạn thường lệ.

Hiện ngành hàng không Việt Nam đồng loạt tối ưu phương án khai thác dịp Tết. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai khai thác bay đêm tại 6 sân bay, với thời gian áp dụng từ 1-2 đến hết 1-3-2026.

Cụ thể, các sân bay được điều chỉnh kéo dài khung giờ khai thác gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa nhằm tạo điều kiện tăng thêm năng lực phục vụ chuyến bay ban đêm.

"Việc tăng cường khai thác bay đêm là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm bị giới hạn"- ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết.

Trước đó, để phục vụ nhu cầu đi lại dịp của người dân, Vietnam Airlines đã mở bán vé máy bay Tết sớm. Theo đó, hơn 3,5 triệu ghế được mở bán trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 2-2 đến 3-3-2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với mở bán vé sớm, Vietnam Airlines liên tục bổ sung tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm, thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung từ 9-2 đến 3-3-2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch). Các đường bay được tăng tải chủ yếu xuất phát từ TPHCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc.

Vietjet cũng cho biết đã triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2-2 đến 3-3-2026 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Song song với việc tăng chuyến phục vụ cao điểm, Vietjet tiếp tục bổ sung máy bay mới, mở rộng mạng đường bay trong nước và quốc tế, bổ sung nhân sự phục vụ tại các đầu sân bay trong mùa Tết Bính Ngọ 2026.

Dịp này, Vietnam Airlines khai trương mới 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc.

Các sân bay được điều chỉnh kéo dài khung giờ khai thác từ 1-2 đến hết 1-3-2026:

Sân bay Thọ Xuân: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 23 giờ sang 6 giờ ngày hôm trước - 2 giờ 40 ngày hôm sau.

Sân bay Đồng Hới: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ ngày hôm trước - 4 giờ 30 ngày hôm sau.

Sân bay Chu Lai: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ - 24 giờ.

Sân bay Phù Cát: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ ngày hôm trước - 1 giờ 50 ngày hôm sau.

Sân bay Pleiku: Điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ - 24 giờ.

Sân bay Tuy Hòa: điều chỉnh khung giờ khai thác từ 6 giờ - 21 giờ sang 6 giờ - 24 giờ.

Tin liên quan

Hàng không tăng thêm hàng ngàn chuyến bay đón Tết

Hàng không tăng thêm hàng ngàn chuyến bay đón Tết

(NLĐO)- Vietjet tăng gần 1.800 chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, trước đó Vietnam Airlines đã mở bán gần 3,6 triệu ghế.

Hàng không tiếp tục tăng chuyến bay Tết từ sân bay Tân Sơn Nhất

(NLĐO)- Vietnam Airlines đã mở bán thêm 60 ngàn chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9-2 đến 3-3-2026.

ACV làm chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(NLĐO) - Bộ Xây dựng giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

hàng không vé máy bay bay đêm vé máy bay Tết tết nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo