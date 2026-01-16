HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hàng không tăng thêm hàng ngàn chuyến bay đón Tết

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietjet tăng gần 1.800 chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, trước đó Vietnam Airlines đã mở bán gần 3,6 triệu ghế.

Vietjet vừa cho biết đã triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2-2 đến 3-3-2026 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ). 

Vietjet và Vietnam Airlines tăng chuyến bay đón Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân - Ảnh 1.

Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối TPHCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước Tết và các chặng bay chiều ngược lại sau Tết.

Song song với việc tăng chuyến phục vụ cao điểm, Vietjet tiếp tục bổ sung máy bay mới, mở rộng mạng đường bay trong nước và quốc tế, bổ sung nhân sự phục vụ tại các đầu sân bay trong mùa Tết Bính Ngọ 2026.

Trước đó, Vietnam Airlines Group đã mở bán hơn 3,5 triệu ghế phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Vừa qua, hãng bay này thông báo tiếp tục tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm từ Tân Sơn Nhất, mở bán thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến trong cao điểm 9-2 đến 3-3-2026 (22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng).

Nguồn ghế tập trung trên các đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng với các điểm đến lớn như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc; trong đó Hà Nội - TPHCM tăng gần 18%, TPHCM - Đà Nẵng tăng 9%, các chặng từ TPHCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng 9-13%.

Ở mạng quốc tế, hãng tăng chuyến tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore.

Khoảng 20% chuyến bay được bố trí khung giờ đêm và sáng sớm để giảm tải ban ngày.

Yêu cầu đảm bảo an toàn, chất lượng

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã có chỉ thị yêu cầu đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hàng không dịp cao điểm này. Trong đó, Cục trưởng yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động và đảm bảo năng lực dự báo thị trường; xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách, tối ưu hiệu quả khai thác đội máy bay, công tác xây dựng lịch bay; điều hành lịch bay tuân thủ nghiêm slot được xác nhận.

Theo dõi tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn; đảm bảo công tác bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật máy bay, hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay chậm, hủy vì lý do kỹ thuật; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa; tổ chức bán vé đúng khung giá, chính sách giá đã ban hành.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, khiếu nại của hành khách liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hàng không, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hành khách và uy tín của hãng hàng không.

Tăng tốc đón máy bay mới

Cuối năm 2025, Vietjet công bố dự kiến tiếp nhận 22 máy bay mới trong vòng 1 tháng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết 2026 và mở rộng mạng bay quốc tế. Trong đó, hãng đưa vào khai thác 9 máy bay Boeing cho Vietjet Thái Lan, 7 máy bay Airbus thế hệ mới cho Vietjet Việt Nam, 4 máy bay thuê ướt phục vụ cao điểm và 2 máy bay COMAC khai thác các đường bay Côn Đảo.

Hãng hàng không mới Sun PhuQuoc Airways cũng vừa đón thêm máy bay mới và dự kiến đến tháng 2-2026 sẽ nâng quy mô đội máy bay lên 9 chiếc chỉ sau 6 tháng (tính từ mốc đón máy bay đầu tiên vào ngày 10-8-2025).

Còn Bamboo Airways cho biết bước sang năm 2026, đang tăng tốc triển khai các kế hoạch phát triển, mở rộng quy mô đội bay, hướng tới trở lại mốc 30 máy bay đã được Chính phủ cho phép.


