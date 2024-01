Hàng không tiếp tục tăng chuyến bay Tết

Ngày 16-1, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết tiếp tục tăng thêm hơn 66.200 ghế, tương đương hơn 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 25-1 đến 24-2-2024 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).



Đợt tăng chuyến này nâng tổng số chuyến bay toàn mạng nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines Group trong dịp cao điểm Tết lên xấp xỉ 2,64 triệu ghế, tương đương 12.374 chuyến bay.

Các chuyến bay tăng cường tập trung nhiều nhất vào các đường bay nội địa giữa TP HCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Huế, Quảng Nam, Tuy Hòa, Đà Lạt, Cam Ranh, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Phú Quốc. Các chuyến bay vừa phục vụ nhu cầu về nhà đoàn viên, vừa đáp ứng nhu cầu du xuân dịp Tết của hành khách.

Theo báo cáo của các hãng hãng hàng không Việt Nam, dịp Tết Giáp thìn năm 2024 (từ 24-1-2024 đến 25-2-2024), tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại.

Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24.200 chuyến, tăng 2% so với cùng kỳ và 27% so với lịch bay nội địa bình thường đang khai thác; chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9.600 chuyến, tăng 60% so với cùng kỳ và 9% so với lịch bay quốc tế bình thường đang khai thác.

Đến ngày 12-1, nhiều đường bay Tết từ TP HCM đi, đến các địa phương đã gần cạn vé, thậm chí đường bay Thanh Hóa - TP HCM đặt chỗ tới 101,66%, Chu Lai - TP HCM 112,76%... Tuy nhiên, các đường bay trục như TP HCM - Đà Nẵng, TP HCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP HCM, lượng vé vẫn dồi dào, tỉ lệ đặt chỗ đạt trung bình 45%.

Các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung thêm các chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM tới các sân bay địa phương và ngược lại trên các chặng đang có tỉ lệ đặt chỗ cao sau khi được phân bổ thêm các slot tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Với các đường bay này, đã có 472 chuyến tăng thêm tương ứng ước tính gần 92,155 ghế.

Tuy nhiên, lượng khách đặt chỗ vẫn đang tăng dần, do vậy tỉ lệ đặt chỗ vẫn đang ở mức cao tại một số ngày sát Tết Âm lịch và chiều ngược sau Tết. Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và đề nghị các hãng cân đối và bổ sung thêm tải trên các chặng bay trong giai đoạn Tết Âm lịch 2024.

Hành khách cần lưu ý: Trong giai đoạn cao điểm Tết, do nhu cầu đi lại tăng cao, hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch mua vé máy bay từ sớm.

Ngoài ra, hành khách nên làm thủ tục check-in trước qua website, ứng dụng di động, tổng đài 1900 6265 (telephone check-in) hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in). Hành khách nên có mặt tại sân bay 2 tiếng trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa, 3 tiếng trước giờ khởi hành với các chuyến bay quốc tế.